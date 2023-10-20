Суд Чернигова принял решение отобрать у самой старшей матери Украины 12-летнюю дочь: подробности

Девочку должны забрать у матери на 2 года. В течение 30 дней решение районного суда Чернигова может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

В Чернигове Новозаводской районный суд 20 октября принял решение отобрать 12-летнюю дочь у старейшей матери Украины Валентины Подвербной. Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Новозаводского районного суда Татьяна Андрушко.

"Оглашена вступительная и резолютивная часть решения, согласно которой принято отобрать малолетнего ребенка от матери, без лишения родительских прав. До достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста, то есть сроком до 23 февраля 2025 года", — отметила представительница Новозаводского районного суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Валентина Подвербная присутствовала на судебном разбирательстве, но комментировать журналистам решение суда она отказалась.

Адвокат женщины Андрей Котенок сообщил, что они еще не решили, будут ли подавать апелляцию.

Старейшая мать Украины Валентина Подвербная: что известно

Валентина Подвербная стала матерью в 65 лет благодаря ЭКО. На тот момент у женщины не было ни мужа, ни детей, ни друзей. На протяжении многих лет черниговчанка собирала деньги на процедуру, которую ей сделали в Киевском институте генетики. Зимой 2011 года у Валентины Подвербной родилась девочка, которую она назвала Анна-Мария. Женщина с дочкой часто участвовала в ток-шоу. Она также становилась объектом публичных скандалов. Затем Валентина отказалась от общения с журналистами и начала вести закрытый образ жизни.

Валентина Подвербная. ФОТО: Общественное Чернигов

В апреле 2023 года 12-летняя дочь 78-летней Валентины Подвербной Анна-Мария разместила в соцсетях пост о том, что ее мать над ней издевается. Девочку изъяли из семьи, а соцслужбы подали в судна ее мать о лишении ее родительских прав.

Позже, 3 июня Анна-Мария поделилась, что не хочет возвращаться к жизни с матерью, которую, по ее словам, трудно назвать нормальной. Также она поинтересовалась у подписчиков, не кажется ли ей, что дело "стоит".