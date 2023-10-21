СМИ пишут, что американка-трансгендер из ВСУ снова хочет стать мужчиной: ее реакция (видео)

Бывший спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло начала чаще появляться в своих соцсетях без длинных волос, что вызвало некоторые вопросы у общества.

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что бывшая спикер Вооруженных сил Украины, трансгендер Сара Эштон-Чирилло якобы хочет снова сменить пол. Фокус выяснил, так ли это на самом деле.

В последние дни Сара Эштон-Чирилло в социальной сети Instagram начала публиковать свои фото и видео без длинных волос, на что отреагировало общество.

Так 20 октября политический активист Джек Пособиек в своем X (Twitter) написал, что американка-трансгендер, вероятно, решила сменить пол.

"Похоже, что бывшая пресс-секретарь Украины теперь меняет пол, поскольку поддержка войны в Украине из США сворачивается", — написал он.

Также информация о вероятной смене пола появилась в Telegram-каналах и российских СМИ.

Реакция Сары Эштон-Чирилло

В своей соцсети X (Twitter) Сара Эштон-Чирилло ответила на публикацию Джека Пособиека и заявила, что не планирует менять пол. Также она не оставила без внимания слова активиста о поддержке США Украины. По словам Чирилло, американская поддержка Украины является длительным партнерством.

Пользователи X (Twitter) поддержали бывшего спикера ВСУ в комментариях. В частности, одна женщина спросила, почему другие так одержимы Сарой, ведь она просто подстриглась. Тогда как другая девушка спросила, считается ли, что она сменила пол, когда решила отрезать свои волосы.

"Сара, я решила прекратить красить волосы, а чтобы ускорить это, я отстригла свои сверхдлинные волосы. Значит ли это, что я сменила пол? Они точно одержимы тобой, лол", — написала она.

Напомним, в августе 2023 года трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло стала спикером Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что она будет заниматься англоязычным проектом Сил теробороны Russia Hates the Truth (Россия ненавидит правду), который ориентирован на американскую и европейскую аудитории. В частности, главной целью проекта является противодействие пропаганде Москвы.

20 сентября стало известно о том, что Сару Эштон-Сирилло отстранили от должности спикера Территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Причиной увольнения стали заявления Чирилло, которые не были согласованы ни с командованием ТРО, ни с командованием ВСУ. В ведомстве заявили, что во время военных действий Силы обороны строго придерживаются международных норм гуманитарного права.