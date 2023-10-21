Лето в октябре: в Украину идет стремительное потепление до +30 градусов (карта)
На выходных ожидается ощутимое потепление и солнечная погода по всей Украине. Но уже со среды, 25 октября, во все регионы снова придут дожди.
В Украину снова пришла хорошая погода. Выходные будут теплыми. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По словам Диденко, выходные в Украине пройдут с хорошей погодой.
Прогноз погоды на субботу, 21 октября
Так, в Одесской области температура воздуха в субботу, 21 октября, достигнет отметки +30 градусов. В Закарпатье, Черновицкой и Винницкой области будет +21…+27 градусов.
В большинстве других областей температура будет держаться в диапазоне +16…+23 градусов.
"И только крайний север – северные районы Черниговщины и Сумщины – будут свежими, +8…+13 градусов. Дождей в субботу не будет", — отметила синоптик.
Прогноз погоды на воскресенье, 22 октября
В воскресенье, 22 октября, также будет преобладать сухая погода, только в западных областях пройдут дожди.
Температура воздуха в Украине в воскресенье будет составлять в течение дня +18…+23 градуса, на юге — до +28, на северо-востоке — +12+16 градусов.
В Киеве в выходные погода порадует градусами, от +16 до +20-ти. Дождя не обещают.
Прогноз погоды на неделю от Укргидрометеоцентра
По данным Укргидрометеоцентра в воскресенье, 22 октября, в западных областях ожидается дождь. Температура будет держаться в пределах + 19…+22
В Киеве прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха будет +19…+21.
В восточных областях будет холоднее — +15…+19, дождей не обещают.
Значительное изменение погоды ожидается в среду, 25 октября.
Тогда в большинстве регионов прогнозируют дожди. Температура снизится на несколько градусов.
Прогноз погоды на неделю от Google
В Украину возвращаются дожди со среды, 25 октября. Также температура снизится.
В Киеве синоптики прогнозируют солнечную погоду в понедельник, переменную облачность во вторник и сильные дожди со среды. Температура при этом будет плавно снижаться до +11 днем и +6 ночью.
В Харькове также ожидается дождливая погода со среды, 25 октября. Температура воздуха будет ниже — ночью столбец термометра может опускаться до +4, а днем до +8
В Одессе на следующей неделе прогнозируется погода без осадков, кроме пятницы. Температура воздуха будет выше — днем +20, а ночью +15.
Во Львове синоптики обещают переменную облачность и дожди на всю неделю. При этом будет достаточно тепло — днем температура будет около +17, а ночью — +8.
Напомним, военный обозреватель и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин сообщил, что плохие погодные условия не остановят контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины, которые сейчас идут достаточно успешно.