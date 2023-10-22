Дождь и похолодание: какой будет погода 23 октября (карта)

Синоптики советуют не забывать дома зонтики ни завтра, 23 октября, ни в течение всей недели.

Неделя в Украине начнется с дождливой погоды, которая придет вместе с осенней прохладой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 23 октября, не стоит забывать дома зонтики, предупреждают синоптики, хотя воздух в некоторых регионах прогреется до +19 градусов днем, но в некоторых не пересечет и отметки в +8 градусов. Однако ночью на почве уже могут быть заморозки. При этом ожидается юго-западный, западный ветер 7-12 м/с, в северных областях порывы до 15-20 м/с.

Карта погоды на 23 октября: Укргидрометцентр Фото: Укргидрометцентр

В областных центрах метеорологи прогнозируют в понедельник такую температуру:

Львов, Луцк, Ровно, Житомир, Сумы — ночью +9°, днем +16°, облачно с прояснениями, местами дожди;

Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Чернигов — ночью +10°, днем +15°, небольшая облачность, без существенных осадков;

Ужгород, Черновцы — ночью +8°, днем +16°, однако целый день будет облачно, местами пройдет дождь;

Винница, Черкассы — ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность, без существенных осадков;

Кропивницкий, Полтава — ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность;

Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье — ночью +12-13°, днем +23-26°, ожидается облачность, но без существенных осадков;

Харьков, Днепр — ночью +9°, днем +20°, облачно с прояснениями, небольшой дождь;

Донецк, Луганск — ночью +8°, днем +21°, легкая облачность, без существенных осадков.

Симферополь — ночью +15°, днем +25°, легкая облачность, без существенных осадков.

Погода в Киеве и области

Столичным жителям стоит рассчитывать на облачную погоду с прояснениями, то есть осадки возможны. Температура на Киевщине ночью будет достигать +8-13°, днем не превысит +11-16°.

Фото: укргидрометцентр

В Киеве 23 октября температура ночью остановится на +11-13°, днем немного повысится до +14-16°.

Фото: meteoprog.ua

Погода на неделю 23-29 октября

В Укргидрометцентре предупредили, что после 20 октября украинцев ждет серьезное похолодание, местами возможен даже мокрый снег.

Однако, несмотря на это жители Украины все еще смогут насладиться последними теплыми днями перед приходом морозов. Местами на Юге и Востоке страны температура может превышать 20 градусов выше нуля.

"Активное поступление воздушных масс из южной Европы обеспечит достаточно высокий температурный фон в нашей стране в течение всей недели. Наиболее высокие показатели традиционно ожидаются в южных, центральных и местами в западных регионах", — отмечает кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, перемещение атмосферных фронтов приведет к выпадению дождей различной интенсивности.

"В отдельных районах в течение недели может выпасть месячная норма осадков, а за счет высокой температуры не исключены и локальные грозы. Ночью и утром будут складываться благоприятные условия для туманов, особенно в центральных, западных и южных областях", — сообщает он.

Напомним, Фокус сообщал, что 17 октября Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что одну из самых высоких вершин украинских Карпат гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом.

Тогда температура воздуха составляла -6°. Сейчас же показатель термометра на горе Поп Иван Черногорский поднялся до +6°.

Кроме того, Фокус писал, что военный обозреватель и редактор Военного Фокуса Игаль Левин сообщил, что плохие погодные условия не остановят контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины, которые сейчас продолжаются достаточно успешно.