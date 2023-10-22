"Самый теплый день": синоптик рассказала, какой будет погода в воскресенье
По информации синоптика, украинцев в воскресенье ожидает самый теплый день в ближайшей перспективе. В Киеве обещают до +20 градусов.
Погода в Украине сегодня, 22 октября, будет преобладать сухая, лишь в западных областях пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, в воскресенье украинцев ожидает "самый теплый день в ближайшей перспективе".
"Потом также не будет аж какого-то холода", — отмечает Диденко.
Максимальная температура воздуха в воскресенье составит +16+23 градуса, на юге +22+28 градусов.
Дожди метеоролог пообещала только в западных областях Украины.
Какой 22 октября будет погода в столице 22 октября
По словам Диденко, в Киеве 22 октября осадков не предвидится. Температура — до +20 градусов.
Как отметила синоптик, в дальнейшем будет прохладнее, но умеренно.
"Единственное, что будет сдерживать прогрев воздуха — классические осенние туманы. Видимость будет снижаться", — говорит метеоролог.
В Карпатах также потеплело
Напомним, 17 октября Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что одну из самых высоких вершин Украинских Карпат гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом.
Тогда температура воздуха составляла -6 градусов. Сейчас же показатель термометра на горе Поп Иван Черногорский поднялся до +6°С.
По состоянию на 08:10, 22 октября на вершине облачно с прояснениями, ветер западный, 10 м/с.
Напомним, военный обозреватель и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин сообщил, что плохие погодные условия не остановят контрнаступательные действия Вооруженных Сил Украины, которые сейчас продолжаются достаточно успешно.