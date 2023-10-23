ГБР начало расследование: под Ровно полицейская насмерть сбила женщину на переходе (фото)

По данным следствия, женщина переходила нерегулируемый пешеходный переход, когда сотрудница правоохранительных органов наехала на нее. Пострадавшая скончалась в больнице.

В городе Здолбунов Ровненской области произошла авария — полицейская на автомобиле сбила женщину на пешеходном переходе. В результате пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как сообщается, 21 октября около 19:40 под Ровно сотрудница правоохранительных органов, находившаяся за рулем автомобиля, наехала на автомобиле на 58-летнюю женщину.

По данным следствия, женщина переходила нерегулируемый пешеходный переход в момент происшествия.

После аварии потерпевшая была госпитализирована в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

По результатам обследования водитель была трезвая.

Предварительно ее обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Обвиняемая может получить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Под Ровно полицейская насмерть сбила женщину на переходе

Под Ровно полицейская насмерть сбила женщину на переходе

Под Ровно полицейская насмерть сбила женщину на переходе

Напомним, что 22 октября на блокпосту при въезде в Киев автомобиль сбил 47-летнего военнослужащего. От полученных травм мужчина скончался.

29 сентября, на 202 километре трассы Одесса-Киев перевернулась фура с овощами. В результате столкновения с отбойником фура перевернулась и полностью перекрыла проезд в сторону Киева.