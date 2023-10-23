ГБР начало расследование: под Ровно полицейская насмерть сбила женщину на переходе (фото)
По данным следствия, женщина переходила нерегулируемый пешеходный переход, когда сотрудница правоохранительных органов наехала на нее. Пострадавшая скончалась в больнице.
В городе Здолбунов Ровненской области произошла авария — полицейская на автомобиле сбила женщину на пешеходном переходе. В результате пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Как сообщается, 21 октября около 19:40 под Ровно сотрудница правоохранительных органов, находившаяся за рулем автомобиля, наехала на автомобиле на 58-летнюю женщину.
По данным следствия, женщина переходила нерегулируемый пешеходный переход в момент происшествия.
После аварии потерпевшая была госпитализирована в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.
По результатам обследования водитель была трезвая.
Предварительно ее обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Обвиняемая может получить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.
Напомним, что 22 октября на блокпосту при въезде в Киев автомобиль сбил 47-летнего военнослужащего. От полученных травм мужчина скончался.
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