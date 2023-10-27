Кум Путина Медведчук обзавелся в РФ новой яхтой за $9,6 млн (фото)

28-метровая яхта Amore Mio оборудована четырьмя каютами и восемью спальными местами. Судно вмещает 20 гостей.

Экс-депутат-предатель и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук приобрел новую яхту стоимостью более $9,6 млн. Об этом сообщает российское издание "Верстка".

Речь идет о скоростной яхте Pershing 9X, произведенной в Италии компанией Ferretti Group. На борту 28-метрового судна есть четыре каюты с 8 спальными местами. В целом яхта может вместить до 20 гостей.

Таможенные данные свидетельствуют, что судно под названием Amore Mio совсем новое — его спустили на воду в 2023 году. Российскую таможню яхта прошла 26 июля, а прибыла она под флагом Палау, при этом ее отправителем является компания Lavel Fzco из ОАЭ.

Получателем яхты в России указано АО "Ренессанс", бенефициарным владельцем которой является жена Медведчука Оксана Марченко. Фирма оформила яхту, как "временно ввезенную", чтобы не платить налоги в полном объеме.

Яхта, которую приобрел Медведчук

О яхте Медведчука "Верстка" узнала во время подготовки расследования о российском яхтенном флоте.

Напомним, что Медведчук подал иск на решение Дисциплинарной палаты о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью. Он снова хочет снова быть адвокатом в Украине.

Ранее сообщалось, что ГУР МО использует вертолет Bell 427, изъятый у Виктора Медведчука. По данным ГПСУ, ВСУ также используют самолет Gulfstream G650, который ранее принадлежал Медведчуку.

12 апреля 2022 года СБУ задержала народного депутата Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене и который сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения РФ. 22 сентября 2022 года Медведчука обменяли в РФ на командиров "Азова".