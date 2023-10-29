Нардеп Николай Тищенко подтвердил нападение на него во Львовской области (фото)
По словам Николая Тищенко, он приезжал во Львовскую область, чтобы бороться с рейдерами, которые незаконно выселяют пожилых людей с их жилплощади.
Народный депутат Николай Тищенко заявил о нападении на него во Львовской области. Об этом он написал в свом Facebook.
"Ко мне на приемную "ВСК Нацресурс" обратились работники и пациенты пансионата, бабушки и дедушки с тяжелыми болезнями, с просьбой защитить их от рейдерского захвата, угроз жизни и выселения на улицу", — сообщил депутат.
По его словам, в Брюховичах неизвестные люди незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли, подделали документы, а тяжелобольных людей хотят выселить.
"На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика "Укры" и…сотрудником Интерпола. Он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех присутствующих. Публично запугивал и угрожал женщинам, работницам пансионата", — написал Тищенко.
После этого, по его словам, мужчина ударил его в присутствии полиции, поэтому депутат написал заявление в полицию.
Кроме того, он опубликовал заявления от пострадавших стариков, которых якобы выселяли на улицу.
Нападение на Николая Тищенко: что известно
Во Львовской области напали на народного депутата Николая Тищенко (исключен из фракции "Слуга народа").
"Вчера около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам нардепа, нападение произошло в поселке Брюховичи. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой", — говорит источник.
Также в источнике заявляют, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье о нанесении легких телесных повреждений. Мужчине который напал на Тищенко грозит наказание в виде исправительных работ на один год.
Напомним, что в Верховной Раде Украины произошла потасовка между депутатами Алексеем Гончаренко и Николаем Тищенко. Гончаренко якобы предложил правки о возвращении вылат для военных в тылу, об увеличении выплат военным и о социальном обеспечении военных. Однако его предложения были отклонены. Тищенко обвинил Гончаренко в связях с "Партией регионов" и оскорбил его, назвав "петухом из Одесщины". В ходе борьбы Тищенко порвал Гончаренко штаны.