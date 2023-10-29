Нардеп Николай Тищенко подтвердил нападение на него во Львовской области (фото)

По словам Николая Тищенко, он приезжал во Львовскую область, чтобы бороться с рейдерами, которые незаконно выселяют пожилых людей с их жилплощади.

Народный депутат Николай Тищенко заявил о нападении на него во Львовской области. Об этом он написал в свом Facebook.

"Ко мне на приемную "ВСК Нацресурс" обратились работники и пациенты пансионата, бабушки и дедушки с тяжелыми болезнями, с просьбой защитить их от рейдерского захвата, угроз жизни и выселения на улицу", — сообщил депутат.

По его словам, в Брюховичах неизвестные люди незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли, подделали документы, а тяжелобольных людей хотят выселить.

"На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика "Укры" и…сотрудником Интерпола. Он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех присутствующих. Публично запугивал и угрожал женщинам, работницам пансионата", — написал Тищенко.

После этого, по его словам, мужчина ударил его в присутствии полиции, поэтому депутат написал заявление в полицию.

Кроме того, он опубликовал заявления от пострадавших стариков, которых якобы выселяли на улицу.

Нардеп Николай Тищенко подтвердил нападение на него во Львовской области Нардеп Николай Тищенко подтвердил нападение на него во Львовской области Нардеп Николай Тищенко подтвердил нападение на него во Львовской области

Нападение на Николая Тищенко: что известно

Во Львовской области напали на народного депутата Николая Тищенко (исключен из фракции "Слуга народа").

"Вчера около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам нардепа, нападение произошло в поселке Брюховичи. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой", — говорит источник.

Также в источнике заявляют, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье о нанесении легких телесных повреждений. Мужчине который напал на Тищенко грозит наказание в виде исправительных работ на один год.

Напомним, что в Верховной Раде Украины произошла потасовка между депутатами Алексеем Гончаренко и Николаем Тищенко. Гончаренко якобы предложил правки о возвращении вылат для военных в тылу, об увеличении выплат военным и о социальном обеспечении военных. Однако его предложения были отклонены. Тищенко обвинил Гончаренко в связях с "Партией регионов" и оскорбил его, назвав "петухом из Одесщины". В ходе борьбы Тищенко порвал Гончаренко штаны.