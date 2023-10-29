"Угрожали физической расправой": на народного депутата Тищенко совершено нападение, — СМИ

По словам журналистов, неизвестный мужчина ударил Николая Тищенко кулаком в область шеи и угрожал физической расправой.

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Во Львовской области напали на народного депутата Николая Тищенко (исключен из фракции "Слуга народа"). Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Вчера около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам нардепа, нападение произошло в поселке Брюховичи. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой", — говорит источник.

Также в источнике заявляют, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье о нанесении легких телесных повреждений. Мужчине который напал на Тищенко грозит наказание в виде исправительных работ на один год.

В настоящее время сам Николай Тищенко не комментировал инцидент.

В Верховной Раде Украины произошла потасовка между депутатами Алексеем Гончаренко и Николаем Тищенко. Гончаренко якобы предложил правки о возвращении вылат для военных в тылу, об увеличении выплат военным и о социальном обеспечении военных. Однако его предложения были отклонены. Тищенко обвинил Гончаренко в связях с "Партией регионов" и оскорбил его, назвав "петухом из Одесщины". В ходе борьбы Тищенко порвал Гончаренко штаны.

Днем ранее, 5 октября, сообщалось, что в кулуарах парламента он подрался с нардепом Александром Дубинским.