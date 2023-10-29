"Погрожували фізичною розправою": на народного депутата Тищенка скоєно напад, — ЗМІ

За словами журналістів, невідомий чоловік ударив Миколу Тищенка кулаком в область шиї та погрожував фізичною розправою.

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У Львівській області напали на народного депутата Миколу Тищенка (виключений із фракції "Слуга народу"). Про це повідомило видання "Страна" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

"Учора близько 19:00 Микола Тищенко звернувся із заявою до поліції. За словами нардепа, напад стався в селищі Брюховичі. Невідомий чоловік ударив його кулаком у ділянку шиї та погрожував фізичною розправою", — говорить джерело.

Також у джерелі заявляють, що цей факт зареєстровано в ЄРДР за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Чоловікові, який напав на Тищенка, загрожує покарання у вигляді виправних робіт на один рік.

Наразі сам Микола Тищенко не коментував інцидент.

У Верховній Раді України сталася бійка між депутатами Олексієм Гончаренком та Миколою Тищенком. Гончаренко нібито запропонував правки про повернення вилат для військових у тилу, про збільшення виплат військовим і про соціальне забезпечення військових. Однак його пропозиції було відхилено. Тищенко звинуватив Гончаренка у зв'язках із "Партією регіонів" і образив його, назвавши "півнем з Одещини". Під час боротьби Тищенко порвав Гончаренку штани.

Днем раніше, 5 жовтня, повідомлялося, що в кулуарах парламенту він побився з нардепом Олександром Дубінським.