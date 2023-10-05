Тищенко та Дубінський побилися в кулуарах Верховної Ради, — нардеп (фото)

За словами парламентарія Євгена Шевченка, його колеги влаштували "бої без правил". Сторони конфлікту поки що не коментували того, що сталося.

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Народні депутати Микола Тищенко та Олександр Дубінський (обидва були виключені з фракції "Слуга народу") влаштували бійку в кулуарах Верховної Ради. Про це 5 жовтня повідомив нардеп Євген Шевченко у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні в кулуарах парламенту Микола Тищенко та Олександр Дубінський провели поєдинок із боїв без правил", — написав Шевченко.

До свого посту нардеп прикріпив опитування, щоб дізнатися думку читачів свого каналу про те, хто з двох нардепів може перемогти в бійці.

Зазначимо, що ані Дубінський, ані Тищенко не коментували того, що сталося. Про причини конфлікту також не повідомляють.

Нагадаємо, 5 жовтня нардеп Олександр Дубінський повідомив, що йому вручили повістку в ТЦК. Документ йому передали під стінами будівлі ДБР, куди він прийшов отримати клопотання про продовження запобіжного заходу у відкритому проти нього провадженні про виїзд за кордон під час воєнного стану.

Раніше, 26 липня стало відомо, що нардеп Олександр Дубінський відпочиває з дівчиною в Барселоні.

Нагадаємо також, дружина виключеного з партії "Слуга народу" депутата Миколи Тищенка Алла Барановська розповіла, чому її чоловік не пішов на фронт.