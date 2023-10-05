Пропонував відправляти депутатів на фронт: нардепу Дубінському вручили повістку

Парламентарію, який запропонував скасувати відстрочку від мобілізації для депутатів і чиновників, вручили повістку в ТЦК під час його відвідування будівлі ДБР.

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Депутату Верховної Ради Олександру Дубінському, який пропонував відправляти нардепів на фронт, вручили повістку в ТЦК. Про це народний обранець повідомив у своєму телеграм-каналі.

Нардеп Дубінський, якого обрали до парламенту від партії "Слуга народу", але виключили із фракції на початку 2021 року, розповів, що в четвер уранці, 5 жовтня, він прибув у будівлю Державного бюро розслідувань (ДБР), щоб отримати клопотання про продовження запобіжного заходу у відкритій проти нього справі щодо виїзду за кордон.

"Сьогодні о 8:15 ранку під ДБР на мене вже чекали співробітники Подільського ТЦК із повісткою", — заявив Дубінський.

Варто зазначити, що нардепу вручили повістку на уточнення особистих даних — проведення стандартної процедури для всіх військовозобов'язаних і у воєнний, і в мирний час. Згідно із законом, кожен громадянин України, який перебуває на військовому обліку, повинен повідомляти в ТЦК про будь-які зміни особистих даних, зокрема про зміну місця проживання, зміни соціального статусу, появу підстав для броні або відстрочки від мобілізації.

Законопроєкт Дубінського про мобілізацію

У серпні народний депутат Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про внесення змін до порядку мобілізації чиновників і депутатів.

Дубінський запропонував змінити закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, виключити народних депутатів зі списку категорій громадян України, які мають право на відстрочку від призову на службу.

Автор законопроєкту також вважає за необхідне прибрати із закону "Про статус народного депутата України" статтю 29, згідно з якою народний обранець "звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори" на весь термін дії свого мандата.

Наразі проєкт закону перебуває на розгляді в Комітеті ВР України з національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, у серпні Печерський райсуд Києва у справі про підробку документів для незаконного виїзду за кордон ухвалив, що народний депутат Олександр Дубінський має носити електронний браслет.