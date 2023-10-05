Предлагал отправлять депутатов на фронт: нардепу Дубинскому вручили повестку

Парламентарию, который предложил отменить отсрочку от мобилизации для депутатов и чиновников, вручили повестку в ТЦК во время его посещения здания ГБР.

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Депутату Верховной Рады Александру Дубинскому, который предлагал отправлять нардепов на фронт, вручили повестку в ТЦК. Об этом народный избранник сообщил в своем телеграм-канале.

Нардеп Дубинский, которого избрали в парламент от партии "Слуга народа", но исключили из фракции в начале 2021 года, рассказал, что в четверг утром, 5 октября, он прибыл в здание Государственного бюро расследований (ГБР), чтобы получить ходатайство о продлении меры пресечения по открытому против него делу о выезде за границу.

"Сегодня в 8:15 утра под ДБР меня уже ждали сотрудники Подольского ТЦК с повесткой", – заявил Дубинский.

Стоит отметить, что нардепу вручили повестку на уточнение личных данных – проведение стандартной процедуры для всех военнообязанных и в военное, и в мирное время. По закону, каждый гражданин Украины, который числится на воинском учете, должен сообщать в ТЦК о любых изменениях личных данных, в частности о смене места жительства, изменениях социального статуса, появлениях оснований для брони или отсрочки от мобилизации.

Законопроект Дубинского о мобилизации

В августе народный депутат Александр Дубинский зарегистрировал законопроект о внесении изменений в порядок мобилизации чиновников и депутатов.

Дубинский предложил изменить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, исключить народных депутатов из списка категорий граждан Украины, которые имеют право на отсрочку от призыва на службу.

Автор законопроекта также считает необходимым убрать из закона "О статусе народного депутата Украины" статью 29, согласно которой народный избранник "освобождается от призыва на военную или альтернативную (невоенную) службу, а также от призыва на учебные (или проверочные) и специальные сборы" на весь срок действия своего мандата.

На данный момент проект закона находится на рассмотрении в Комитете ВР Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Напомним, в августе Печерский райсуд Киева по делу о подлоге документов для незаконного выезда за границу постановил, что народный депутат Александр Дубинский должен носить электронный браслет.