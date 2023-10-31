Чрезвычайная ситуация областного уровня: в Виннице растет заболеваемость гепатитом А, — МОЗ

Как отметили представители Минздрава, причинами вспышки гепатита А могут быть пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку.

Вспышка гепатита А в Винницкой области была признана чрезвычайной ситуацией на областном уровне. По этой причине противоэпидемические мероприятия были усилены. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается в источнике, в регионе ужесточается надзор за процедурами по уборке и дезинфекции общественного транспорта. Осуществляется временное ограничение на проведение ярмарок и массовых мероприятий, связанных с продажей домашних товаров.

Местные власти также ужесточают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в общих и региональных рынках. В Виннице продолжается проведение образования на удаленном обучении, включая внешкольные уроки и занятия спортивных и художественных кружков. Это соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности, а также в случае чрезвычайных ситуаций.

"Эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования до сих пор продолжает существовать. Причинами вспышки гепатита А могут быть пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку", – добавил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В настоящее время в больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали.

По данным Минздрава, врачи-эпидемиологи Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней и группы оперативного реагирования Центра общественного здоровья обследуют работников эпидемически опасных сфер. Это рынки и предприятия по производству продуктов массового потребления, молочной продукции, объектов централизованного водоснабжения и предприятия, которые обеспечивают продажу питьевой воды и ее развозку по городу.

Заболевание гепатитом А в Виннице: что известно

24 октября, в Виннице госпитализировали 60 человек из-за вспышки вирусного гепатита А. С подтвержденными диагнозами на больничных койках оказались 60 человек, в том числе — 14 детей.

А 26 октября представители Минздрава Украины получили данные о 84 подтвержденных случаях заболевания вирусным гепатитом А в Виннице.