Смогут обращаться в СБУ: зарубежные украинцы будут получать свой статус по-новому

По словам представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, Национальная комиссия сможет делать запросы в спецслужбы, чтобы узнать больше информации о лицах.

Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О зарубежных украинцах". О том, для чего это было сделано в своем Telegram-канале рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, сейчас планируется внести изменения в условия и порядок предоставления статуса зарубежного украинца. Если законопроект будет принят, тогда Национальная комиссия по вопросам иностранных украинцев сможет делать запросы в СБУ, СВР, а также центральный орган исполнительной власти Украины.

Необходимо это для получения информации о том, совершал ли гражданин в прошлом действия, которые противоречат национальной безопасности и национальным интересам страны. Ранее такие обращения делать было нельзя.

"Проектом Закона также предлагается приостановить рассмотрение Национальной комиссией по вопросам зарубежных украинцев заявлений граждан РФ и РБ о предоставлении статуса зарубежного украинца на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены", — говорится в сообщении.

Также предлагается расширить перечень оснований для отказа в предоставлении статуса зарубежного украинца гражданам Беларуси и России.

Зарубежные украинцы: о ком идет речь

Согласно украинскому законодательству, зарубежными украинцами можно считать лица, которые являются гражданами другого государства, но при этом имеют украинское этническое происхождение или походят из Украины.

"Украинское этническое происхождение — это принадлежность лица или его предков к украинской нации и признание им Украины родиной своего этнического происхождения", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 октября сообщалось, что в Кабмине рассказали, какие отрасли станут ведущими после войны. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после войны активнее всего будут развиваться военно-промышленный комплекс (ВПК), аграрная отрасль и энергетика.