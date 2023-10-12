ВПК, энергетика и не только: в Кабмине рассказали, какие отрасли станут ведущими после войны

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после войны активнее всего будут развиваться военно-промышленный комплекс (ВПК), аграрная отрасль и энергетика.

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Будущая украинская экономика будет опираться сразу на шесть секторов, среди которых экономика и оборонпром. Они будут обеспечивать восстановление и развитие нашей страны, а также помогут Украине интегрироваться в европейскую экономику. Об этом 12 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

По его словам, основными отраслями послевоенной экономики Украины будут:

Военно-промышленный комплекс (ВПК)

Он уже развивается благодаря внешним обстоятельствам.

"Растем в этом секторе. Есть большой государственный заказ", – сказал Денис Шмыгаль.

Энергетика

Украина даже в условиях постоянных обстрелов усиливает стойкость энергосистемы и занимается созданием условий для своей энергонезависимости. По словам премьер-министра, речь идет как об электроэнергетике, поскольку Украине приходится искать уникальные для всего мира решения, так и о газовом рынке, развитием которого наша страна активно занимается.

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"Мы можем быть газовым сейфом Европы. Уже сегодня более 3 млрд. куб. м газа европейские компании хранят в наших хранилищах. Будем частью европейского энергетического рынка", – отметил Шмыгаль.

Также большое внимание уделяется альтернативной энергетике. В частности, по словам премьера, правительство делает упор на совместное с Европой и США производстве водорода.

Аграрная отрасль

Была главной для украинской экономики до и во время войны, поскольку для нашей страны аграрный сектор является основным источником валютной выручки. При этом, как объяснил Денис Шмыгаль, развитие агросектора в ближайшем будущем будет основываться на переработке, а не на экспорте сырья.

Информационные технологии (IT)

По информации главы правительства, это одна из немногих сфер, которая показывает прирост в военное время. Такие тенденции были как в 2022, так и в 2023 годах.

Строительство

Эта отрасль является сверхважной для восстановления Украины. Правительство планирует отстраивать не только разрушенное жилье, но и инфраструктуру.

Машиностроение

По словам Дениса Шмыгаля, эту отрасль страна будет стимулировать из бюджета и увеличивать заказы.

"Это не только для сектора безопасности и обороны, но и гражданского сектора, для нужд восстановления и функционирования экономики", – сказал Денис Шмыгаль.

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Напомним также, что в ходе Киевского международного экономического форума Денис Шмыгаль заявил, что рост украинского ВВП по итогам 2023 года составит 3%, после падения почти на 30% в прошлом году.

Еще добавим, что для того, чтобы Украина смогла выполнять все основные социальные обязательства в 2024 году, правительству понадобится финансовая поддержка от международных партнеров. По информации Дениса Шмыгаля, наша страна рассчитывает получить 42 миллиарда долларов от союзников.