Три города и шесть областей: объявили 50 тендеров на восстановление жилья для украинцев

Нардеп Александр Наход рассказал, что приоритетными для восстановления являются Киевская, Черниговская, Сумская, Одесская, Николаевская и Херсонская области.

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Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры объявило 50 тендеров на проекты по восстановлению. В приоритетные регионы вошли шесть областей. Об этом сообщил руководитель проекта развития системы закупок Агентства восстановления Александр Наход на архитектурно-строительном BUSINESS FORUM "Восстановление Украины. Модернизация и трансформация", передает Экономическая правда.

По словам Находа, в приоритетные для восстановления регионы входят Киевская, Черниговская, Сумская, Одесская, Николаевская и Херсонская области.

"Первые результаты наших закупок. Мы начали в апреле-мае вместе с рынком готовиться к первым закупкам по восстановлению", — отметил глава проекта.

По состоянию на начало октября, по его словам, в системе Prozorro было объявлено 50 процедур, связанных именно со строительством объектов.

"Заключено на сегодня 18 договоров", — говорится в сообщении.

Нардеп напомнил, что первые торги на объекты были объявлены в июне в Киевской области.

Известно, что первые тендеры объявили в трех городах — Посаде-Покровском (Херсонской области), Ягодном (Черниговская области) и Бородянке (Киевской области). Там планируют осуществить комплексное восстановление.

Как украинцам выплачивают компенсации

Государственная программа "еВідновлення", в рамках которой украинцам выплачивают до 200 тысяч гривен для ремонта поврежденного жилья, стартовала в мае 2023 года. Помощью пользуются владельцы жилья, которое:

получило повреждения после 24 февраля 2022 года;

построено на неоккупированной территории, где не ведутся боевые действия;

подлежит восстановлению;

не было отремонтировано самостоятельно.

Компенсацию от государства люди могут потратить на покупку строительных материалов, которые нужны для ремонта. Овладеть средствами нужно за год.

А в первые дни августа стартовал новый этап "еВідновлення", когда у украинцев появилась возможность регистрировать заявление на компенсацию за разрушенное имущество. Средства выплачивают гражданам, у которых:

жилье разрушено после начала вторжения 24 февраля 2022 года;

жилье невозможно восстановить;

здания расположены на территории, где не происходят активные боевые действия, и на неоккупированной территории.

До этого украинцы подавали заявки в "Дії" по ремонту именно только поврежденного имущества.

Ранее Фокус писал, что украинцы могут самостоятельно подсчитать компенсацию за уничтоженный дом. Для этого был создан специальный компенсационный онлайн-калькулятор.