Три міста та шість областей: оголосили 50 тендерів на відбудову житла для українців

Нардеп Олександр Наход розповів, що пріоритетними для відновлення є Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області.

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Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило 50 тендерів на проєкти з відновлення. До пріоритетних регіонів увійшли шість областей. Про це повідомив керівник проєкту розвитку системи закупівель Агентства відновлення Олександр Наход на архітектурно-будівельному BUSINESS FORUM "Відновлення України. Модернізація і трансформація", передає Економічна правда.

За словами Находа, до пріоритетних для відновлення регіонів входять Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області.

"Перші результати наших закупівель. Ми почали у квітні-травні разом із ринком готуватися до перших закупівель із відновлення", – зазначив очільник проєкту.

Станом на початок жовтня, за його словами, у системі Prozorro було оголошено 50 процедур, пов'язаних саме з будівництвом об'єктів.

"Укладено на сьогодні 18 договорів", – йдеться у повідомленні.

Нардеп нагадав, що перші торги на об'єкти було оголошено в червні в Київській області.

Відомо, що перші тендери оголосили у трьох містах – Посаді-Покровському (Херсонської області), Ягідному (Чернігівська області) і Бородянці (Київської області). Там планують здійснити комплексне відновлення.

Як українцям виплачують компенсації

Державна програма "єВідновлення", у межах якої українцям виплачують до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого житла, стартувала в травні 2023 року. Допомогою користуються власники житла, яке:

отримало пошкодження після 24 лютого 2022 року;

побудовано на неокупованій території, де не ведуться бойові дії;

підлягає відновленню;

не було відремонтовано самостійно.

Компенсацію від держави люди можуть витратити на купівлю будівельних матеріалів, які потрібні для ремонту. Оволодіти коштами потрібно за рік.

А в перші дні серпня стартував новий етап "єВідновлення", коли в українців з'явилася можливість реєструвати заяву на компенсацію за зруйноване майно. Кошти виплачують громадянам, у яких:

житло зруйновано після початку вторгнення 24 лютого 2022 року;

житло неможливо відновити;

будівлі розташовані на території, де не відбуваються активні бойові дії, і на неокупованій території.

До цього українці подавали заявки в "Дії" щодо ремонту саме тільки пошкодженого майна.

Раніше Фокус писав, що українці можуть самостійно підрахувати компенсацію за знищений будинок. Для цього було створено спеціальний компенсаційний онлайн-калькулятор.