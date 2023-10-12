ВПК, енергетика і не тільки: у Кабміні розповіли, які галузі стануть провідними після війни

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після війни найактивніше розвиватимуться військово-промисловий комплекс (ВПК), аграрна галузь та енергетика.

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Майбутня українська економіка спиратиметься одразу на шість секторів, серед яких економіка та оборонпром. Вони забезпечуватимуть відновлення та розвиток нашої країни, а також допоможуть Україні інтегруватися в європейську економіку. Про це 12 жовтня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

За його словами, основними галузями післявоєнної економіки України будуть:

Військово-промисловий комплекс (ВПК)

Вона вже розвивається завдяки зовнішнім обставинам.

"Зростаємо в цьому секторі. Є велике державне замовлення", — сказав Денис Шмигаль.

Енергетика

Україна навіть в умовах постійних обстрілів посилює стійкість енергосистеми і займається створенням умов для своєї енергонезалежності. За словами прем'єр-міністра, йдеться як про електроенергетику, оскільки Україні доводиться шукати унікальні для всього світу рішення, так і про газовий ринок, розвитком якого наша країна активно займається.

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"Ми можемо бути газовим сейфом Європи. Уже сьогодні понад 3 млрд куб. м газу європейські компанії зберігають у наших сховищах. Будемо частиною європейського енергетичного ринку", — зазначив Шмигаль.

Також велика увага приділяється альтернативній енергетиці. Зокрема, за словами прем'єра, уряд робить наголос на спільне з Європою і США виробництві водню.

Аграрна галузь

Була головною для української економіки до і під час війни, оскільки для нашої країни аграрний сектор є основним джерелом валютної виручки. При цьому, як пояснив Денис Шмигаль, розвиток агросектору в найближчому майбутньому ґрунтуватиметься на переробці, а не на експорті сировини.

Інформаційні технології (IT)

За інформацією глави уряду, це одна з небагатьох сфер, яка показує приріст у воєнний час. Такі тенденції були як у 2022, так і у 2023 роках.

Будівництво

Ця галузь є надважливою для відновлення України. Уряд планує відбудовувати не лише зруйноване житло, а й інфраструктуру.

Машинобудування

За словами Дениса Шмигаля, цю галузь країна стимулюватиме з бюджету і збільшуватиме замовлення.

"Це не тільки для сектору безпеки та оборони, а й цивільного сектору, для потреб відновлення і функціонування економіки", — сказав Денис Шмигаль.

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Нагадаємо також, що під час Київського міжнародного економічного форуму Денис Шмигаль заявив, що зростання українського ВВП за підсумками 2023 року становитиме 3%, після падіння майже на 30% минулого року.

Ще додамо, що для того, щоб Україна змогла виконувати всі основні соціальні зобов'язання у 2024 році, уряду знадобиться фінансова підтримка від міжнародних партнерів. За інформацією Дениса Шмигаля, наша країна розраховує отримати 42 мільярди доларів від союзників.