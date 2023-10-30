Чтобы все по-честному: как Кабмин изменит правила экспорта аграрной продукции

Кабинет министров Украины обяжет экспортеров регистрироваться в государственном аграрном реестре, чтобы побороть теневой рынок.

Related video

В Украине меняется процедура экспорта аграрной продукции. Соответсвующее решение уже приняли в Кабинете министров, а в следующие десять дней будут тщательно проработаны детали обновленной процедуры экспорта. Об этом сообщается на сайте Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

Что именно изменится

Всем компаниям, которые занимаются экспортом агропродукции, придется регистрироваться в государственном аграрном реестре (ГАР). Верификация будет подтверждена только в тому случае, если у фирмы есть свидетельство о налогоплательщике по состоянию на 23 февраля 2022 года и сейчас.

Компаниям также запретят просрочивать возврат валютной выручки. Если ее обнаружат, тогда экспортеру придется получать лицензию на экспорт агропродукции.

Важно

Литва открыла новый коридор для украинского зерна через порты, — министр

Еще одно нововведение — изменится процедура, по которой экспортерам возвращают НДС. Как отмечают в УЗА, выплаты будут происходить только после возврата валютной выручки экспортером. При этом срок возврата сокращается со 180 дней до 90. Также Национальный банк Украины введет запрет на закрытие счетов до снятия валютного контроля.

Отмечается, что изменения вводят для борьбы с теневым рынком и для того, чтобы предупреддить невозврат валютной выручки в страну.

Аграрный экспорт: что происходит в 2023 году

Несмотря на угрозы со стороны РФ, Украине удалось организовать экспорт морскими временными маршрутами. Корабли выходят из портов Большой Одессы, а потом плывут в сторону острова Змеиный. Безопасность кораблей здесь обеспечивают Вооруженные силы Украины. Далее суда входят в территориальные воды Румынии, затем Болгарии, Турции, и выходят в Босфор. Морской коридор заработал и продолжает действовать благодаря нейтрализации Черноморского флота РФ, по которому ВСУ наносят удары.

Что касается экспорта агропродукции, то, как свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 23 октября 2023 года Украина вывезла за рубеж 8 333 тысячи тонн зерновых и зернобобовых, в частности, в октябре — 1 580 тысячи тонн. При этом по состоянию на 24 октября 2022 года этот показатель составлял 11 851 тысячи тонн.

Важно

Украина предлагает странам-соседям компромиссный сценарий агроэкспорта

Напомним, с 3 октября все три украинских порта в Черном море принимают суда для экспорта зерновых, несмотря на угрозы со стороны РФ обстреливать корабли, курсирующие в их направлении. В то же время мировые страховые компании восстанавливают покрытие страховых рисков.