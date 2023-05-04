Аграрный экспорт из Украины идет ко дну: эксперты рассказали, где самые большие убытки

В апреле почти все группы АПК продемонстрировали падение объемов экспорта, кроме растительных масел, которые сохранили предыдущие объемы.

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По итогам апреля 2023 года украинский аграрный экспорт сократился на треть — это худший показатель за последние 8 месяцев. Об этом свидетельствуют данные Украинского клуба аграрного бизнеса.

В прошлом месяце Украина экспортировала всего 5,3 млн тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК), что на 31% меньше аналогичного показателя в марте.

"Наибольший вред нанесли: саботаж полноценной работы "зернового коридора" российской стороной; запрет импорта всей продукции АПК и временный запрет транзита Польшей; запрет импорта определенных видов агропромышленной продукции Венгрией, Болгарией и Словакией", — сообщили в Ассоциации.

По данным аналитиков, структура агроэкспорта Украины составляла:

зерновые культуры — 3,9 млн тонн — на 31% меньше, чем в марте (кукуруза — 59%, пшеница — 36%, ячмень — 5%);

масличные культуры — 216,6 тыс. тонн — на 68% меньше, чем в марте (соя — 77%, семена подсолнечника — 18% и рапса — 4%);

растительные масла — 564,2 тыс. тонн, что на 1% больше (подсолнечное масло — 96%, соевое — 4%);

жмыха после извлечения растительных масел — 262,5 тыс. тонн — на 42% меньше (подсолнечного — 89%, соевого — 11%).

Подчеркивается, что в апреле почти все группы АПК продемонстрировали падение объемов экспорта, кроме растительных масел, которые сохранили предыдущие объемы. Наибольшее падение объемов экспорта наблюдалось в экспорте масличных культур.

Напомним, Европейская комиссия (ЕК) со 2 мая ввела исключительные и временные меры предосторожности, которые касаются импортируемых сельскохозяйственных товаров из Украины. Это случилось после давления со стороны пяти государств-членов Евросоюза – Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Власти этих стран считают, что украинский импорт обвалил цены на внутреннем рынке.

Тем временем в НБУ поделились предварительными потерями от запрета транзита украинской агропродукции через страны Восточной Европы. Так, по словам замглавы Нацбанка Сергея Николайчука, бюджет страны недосчитается около 200 млн долларов.