Аграрний експорт з України йде на дно: експерти розповіли, де найбільші збитки

У квітні майже всі групи АПК продемонстрували падіння обсягів експорту, крім рослинних олій, що зберегли попередні обсяги.

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За підсумками квітня 2023 року український аграрний експорт скоротився на третину – це найгірший показник за останні 8 місяців. Про це свідчать дані Українського клубу аграрного бізнесу.

Минулого місяця Україна експортувала лише 5,3 млн тонн продукції агропромислового комплексу (АПК), що на 31% менше за аналогічний показник у березні.

"Найбільшої шкоди завдали: саботаж повноцінної роботи "зернового коридору" російською стороною; заборона імпорту всієї продукції АПК та тимчасова заборона транзиту Польщею; заборона імпорту певних видів агропромислової продукції Угорщиною, Болгарією та Словаччиною", — повідомили в Асоціації.

За даними аналітиків, структура агроекспорту України становила:

зернові культури – 3,9 млн тонн – на 31% менше, ніж у березні (кукурудза – 59%, пшениця – 36%, ячмінь – 5%);

олійні культури – 216,6 тис. тонн – на 68% менше, ніж у березні (соя – 77%, насіння соняшнику – 18% та ріпаку – 4%);

олії — 564,2 тис. тонн, що на 1% більше (соняшникова олія — 96%, соєва — 4%);

макухи після вилучення рослинних олій — 262,5 тис. тонн — на 42% менше (соняшникової — 89%, соєвої — 11%).

Наголошується, що у квітні майже всі групи АПК продемонстрували падіння обсягів експорту, крім рослинних олій, які зберегли попередні обсяги. Найбільше падіння обсягів експорту спостерігалося у експорті олійних культур.

Нагадаємо, Європейська комісія (ЄК) з 2 травня запровадила виняткові та тимчасові запобіжні заходи, які стосуються імпортованих сільськогосподарських товарів з України. Це сталося після тиску з боку п'яти держав-членів Євросоюзу – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Влада цих країн вважає, що український імпорт обвалив ціни на внутрішньому ринку.

Тим часом в НБУ поділилися попередніми втратами від заборони транзиту української агропродукції через країни Східної Європи. Так, за словами заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, бюджет країни недорахується близько 200 млн доларів.