Щоб усе по-чесному: як Кабмін змінить правила експорту аграрної продукції

Кабінет міністрів України зобов'яже експортерів реєструватися в державному аграрному реєстрі, щоб побороти тіньовий ринок.

Related video

В Україні змінюється процедура експорту аграрної продукції. Відповідне рішення вже ухвалили в Кабінеті міністрів, а в наступні десять днів будуть ретельно опрацьовані деталі оновленої процедури експорту. Про це повідомляється на сайті Української зернової асоціації (УЗА).

Що саме зміниться

Усім компаніям, які займаються експортом агропродукції, доведеться реєструватися в державному аграрному реєстрі (ДАР). Верифікацію буде підтверджено тільки в тому разі, якщо у фірми є свідоцтво про платника податків станом на 23 лютого 2022 року і зараз.

Компаніям також заборонять прострочувати повернення валютної виручки. Якщо її виявлять, тоді експортеру доведеться отримувати ліцензію на експорт агропродукції.

Важливо

Литва відкрила новий коридор для українського зерна через порти, — міністр

Ще одне нововведення — зміниться процедура, за якою експортерам повертають ПДВ. Як зазначають в УЗА, виплати відбуватимуться тільки після повернення валютної виручки експортером. При цьому термін повернення скорочується зі 180 днів до 90. Також Національний банк України введе заборону на закриття рахунків до зняття валютного контролю.

Зазначається, що зміни запроваджують для боротьби з тіньовим ринком і для того, щоб передбачити неповернення валютної виручки в країну.

Аграрний експорт: що відбувається у 2023 році

Незважаючи на загрози з боку РФ, Україні вдалося організувати експорт морськими тимчасовими маршрутами. Кораблі виходять із портів Великої Одеси, а потім пливуть у бік острова Зміїний. Безпеку кораблів тут забезпечують Збройні сили України. Далі судна входять у територіальні води Румунії, потім Болгарії, Туреччини, і виходять у Босфор. Морський коридор запрацював і продовжує діяти завдяки нейтралізації Чорноморського флоту РФ, по якому ЗСУ завдають ударів.

Щодо експорту агропродукції, то, як свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на 23 жовтня 2023 року Україна вивезла за кордон 8 333 тисячі тонн зернових і зернобобових, зокрема, у жовтні — 1 580 тисячі тонн. Водночас станом на 24 жовтня 2022 року цей показник становив 11 851 тисячу тонн.

Важливо

Україна пропонує країнам-сусідам компромісний сценарій агроекспорту

Нагадаємо, з 3 жовтня всі три українські порти в Чорному морі приймають судна для експорту зернових, незважаючи на погрози з боку РФ обстрілювати кораблі, що курсують у їхньому напрямку. Водночас світові страхові компанії відновлюють покриття страхових ризиків.