Литва відкрила новий коридор для українського зерна через порти, — міністр

Відкриття транзитного коридору для української агропродукції зменшить тиск на кордоні і збільшить постачання зерна до тих країн, які чекають на нього.

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Литва погодила і відкрила транспортний коридор для українського зерна через порти Балтії. Про це повідомив у власному акаунті соцмережі Х 3 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє. Коридор для транзиту зерна до балтійських портів було прийнято та погоджено, що зменшить тиск на українському кордоні та збільшить постачання до Африки та за її межі. Співпраця дає результати!", — підкреслив він.

Раніше міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський повідомив, що перевірки української аграрної продукції буде перенесено з польського кордону до литовського порту Клайпеда.

"Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з україно-польського кордону в порт Клайпеди (Литва) для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт. Це пришвидшить транзит територією Польщі", — підкреслив міністр.

І додав, що таке рішення було ухвалено сьогодні, 3 жовтня, разом із міністрами сільського господарства Польщі та Литви — Робертом Телусом та Кястутісом Навіцкасом відповідно.

Зернове питання — деталі суперечки

15 вересня Єврокомісія скасувала ембарго на імпорт української сільськогосподарської продукції до п’ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина і Словаччина подовжили заборону в односторонньому порядку.

Україна подала позов до Світової організації торгівлі. Водночас Україна і Польща начебто намагалися знайти рішення, аби розв’язати складну ситуацію.

Важливо

Що з урожайністю у 2023 році: українцям пояснили, чи чекати дефіциту зерна

19 вересня Україна змінила правила експорту зерна на вимогу Єврокомісії, і вже 21 вересня очільники профільних міністерств України, Польщі і Словаччини знайшли варіанти вирішення проблеми, які враховували інтереси всіх сторін.

Наприкінці вересня Польща назвала позитивною пропозицію України щодо ліцензування аграрної продукції, про що писав Фокус.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 27 вересня сім балкерів із зерном успішно вийшли з одеських портів новим коридором. У суден не було безпекових гарантій, оскільки російська авіація та ракетні обстріли з боку загарбників все ще становлять загрозу для українських вантажів.

Зазначимо, що перший мільйон тонн урожаю зерна 2023 року в Україні було зібрано ще на початку липня. Середня врожайність пшениці з гектара тоді була на рівні 33,5 центнера.

Також Фокус детально розбирав причини зернової кризи і можливі сценарії подальших дій країн ЄС, з якими у Києва загострилися відносини.