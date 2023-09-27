Сім балкерів із зерном успішно вийшли з одеських портів новим коридором, — ВМС ЗСУ (відео)

У суден, що пройшли новим зерновим коридором, не було безпекових гарантій, проте це не завадило морякам успішно дістатися безпечних вод, хоча російська авіація та ракетні обстріли з боку росіян все ще становлять загрозу для українських вантажів.

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Сім суден з українським зерном успішно вийшли тимчасовим гуманітарним коридором з чорноморських портів. Про це в ефірі брифінгу Ukraine Media Center Odesa повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він розповів, що останнім часом два балкери прийшли до одеських портів, а п’ять перебували там з початку повномасштабної агресії РФ. Плетенчук підкреслив, що Росія, попри масовані ракетні обстріли портів і припортової інфраструктури півдня України, жодним чином не впливає на процес вивезення збіжжя з країни, хоча усунення України зі світового ринку зерна як вагомого конкурента було і залишається однією з цілей зриву зернової угоди.

"Це є частиною насамперед економічної, а не військової стратегії, бо Росія також є великим постачальником зерна і відповідно вбачає в Україні великого конкурента, який входить до топу аграрних виробників у світі. Це по-перше. По-друге, це банальний шантаж, банальний тероризм і спроба використовувати вчергове голод як інструмент світової геополітики", — наголосив речник ВМС.

Плетенчук підкреслив, що російські окупанти вже не заводять свої корабельні угруповання до акваторії Чорного моря, а тримають свій флот біля Новоросійської бази.

"Вони їх тримають подалі, десь за берегами Кримськими, ближче до своєї Новоросійської бази. Тому продовжують працювати ракети, "Шахеди", авіація. Це той напрямок, який нам ще потрібно буде перекрити. І, звісно, сподівання на нові зразки озброєння типу як F-16 наприклад", — додав спікер.

Маршрут суден пролягав через територіальні води Румунії, Болгарії і Туреччини далі, у Босфорську затоку.

"Це вже територіальне море країн НАТО. І відповідно нанесення вогневого ураження по цій території — це нанесення вогневого ураження по суверенній території цих країн. Тому на таке вони не можуть наважитися", — зазначив він.

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Відновлення зернового гуманітарного коридору — що відомо

Серед літа цьогоріч Росія припинила свою участь у зерновій угоді. Проте керівництво України запевнило, що судна з власним зерном все одно будуть йти туди, куди потрібно.

10 серпня ВМС України повідомили про відкриття тимчасового гуманітарного коридору для цивільних суден, що йдуть до портів України або з них. А вже 12 серпня розпочалася реєстрація балкерів та їхніх власників.

Перше судно після тимчасового призупинення вийшло з Одеського порту 16 серпня, друге — 26 серпня, а 1 вересня ще два заблокованих через війну балкери вийшли з порту "Південний" на Одещині.

Нагадаємо, Фокус писав, що 15 вересня з Одеського морського порту вийшов заблокований балкер PUMA (Кайманові острови), який був навантажений не лише ріпаком, а й металом. Того ж дня перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів. Серед них був балкер Resilient Africa, повідомляв Фокус, який зайшов до порту "Чорноморськ" і вийшов звідти 19 вересня у напрямку Босфору.

22 вересня з цього самого порту вийшло друге судно із зерном. Натомість Фокус писав, що ще три балкери прямують до українських портів.

Життєздатні маршрути для експорту українського зерна бачать і у Державному департаменті США, де вважають, що їх можна відновити "на довоєнному рівні".