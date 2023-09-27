Семь балкеров с зерном успешно вышли из одесских портов по новому коридору, — ВМС ВСУ (видео)

У судов, прошедших по новому зерновому коридору, не было гарантий безопасности, однако это не помешало морякам успешно добраться до безопасных вод, хотя российская авиация и ракетные обстрелы со стороны россиян все еще представляют угрозу для украинских грузов.

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Семь судов с украинским зерном успешно вышли по временному гуманитарному коридору из черноморских портов. Об этом в эфире брифинга Ukraine Media Center Odesa сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он рассказал, что в последнее время два балкера пришли в одесские порты, а пять находились там с начала полномасштабной агрессии РФ. Плетенчук подчеркнул, что Россия, несмотря на массированные ракетные обстрелы портов и припортовой инфраструктуры юга Украины, никак не влияет на процесс вывоза зерна из страны, хотя устранение Украины с мирового рынка зерна как весомого конкурента было и остается одной из целей срыва зерновой сделки.

"Это является частью прежде всего экономической, а не военной стратегии, потому что Россия также является крупным поставщиком зерна и соответственно видит в Украине большого конкурента, который входит в топ аграрных производителей в мире. Это во-первых. Во-вторых, это банальный шантаж, банальный терроризм и попытка использовать в очередной раз голод как инструмент мировой геополитики", — подчеркнул представитель ВМС.

Плетенчук заметил, что российские оккупанты уже не заводят свои корабельные группировки в акваторию Черного моря, а держат свой флот возле Новороссийской базы.

"Они их держат подальше, где-то за берегами Крымскими, ближе к своей Новороссийской базе. Поэтому продолжают работать ракеты, "Шахеды", авиация. Это то направление, которое нам еще нужно будет перекрыть. И, конечно, надежда на новые образцы вооружения типа как F-16, например", — добавил спикер.

Маршрут судов пролегал через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции дальше, в Босфорский залив.

"Это уже территориальное море стран НАТО. И соответственно нанесение огневого поражения по этой территории — это нанесение огневого поражения по суверенной территории этих стран. Поэтому на такое они не могут решиться", — отметил он.

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Восстановление зернового гуманитарного коридора — что известно

Среди лета в этом году Россия прекратила свое участие в зерновой сделке. Однако руководство Украины заверило, что суда с собственным зерном все равно будут идти туда, куда нужно.

10 августа ВМС Украины сообщили об открытии временного гуманитарного коридора для гражданских судов, идущих в порты Украины или из них. А уже 12 августа началась регистрация балкеров и их владельцев.

Первое судно после временной приостановки вышло из Одесского порта 16 августа, второе — 26 августа, а 1 сентября еще два заблокированных из-за войны балкера вышли из порта "Южный" в Одесской области.

Напомним, Фокус писал, что 15 сентября из Одесского морского порта вышел заблокированный балкер PUMA (Каймановы острова), который был загружен не только рапсом, но и металлом. В тот же день первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам. Среди них был балкер Resilient Africa, сообщал Фокус, который зашел в порт "Черноморск" и вышел оттуда 19 сентября в направлении Босфора.

22 сентября из этого же порта вышло второе судно с зерном. Затем Фокус писал, что еще три балкера направляются в украинские порты.

Жизнеспособные маршруты для экспорта украинского зерна видят и в Государственном департаменте США, где считают, что их можно восстановить "на довоенном уровне".