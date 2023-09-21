Прорвало блокаду: перше судно із зерном з України прибуло в Босфор

Вантажний корабель Resilient Africa з 3000 тоннами зерна на борту пройшов з українського порту до турецької протоки тимчасовим "гуманітарним коридором".

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У четвер, 21 вересня, турецьке вантажне судно Resilient Africa з українським зерном на борту прибуло до протоки Босфор. Про це пише агентство Reuters.

Повідомляється, що цього тижня корабель вийшов з українського порту Чорноморськ. Судно перевозило 3000 тонн зерна.

Таким чином Resilient Africa став першим вантажним кораблем із зерном з України, який зміг увійти в Чорне море і вийти з нього тимчасовим "гуманітарним коридором".

Як зазначають журналісти, Україна заявила про створення "гуманітарного коридору" для проходу суден, що доставляють продовольство на ринки Африки та Азії. Це рішення було ухвалено на тлі фактичної блокади Чорного моря з боку Російської Федерації.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, Resilient Africa є першим із двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ минулого тижня за встановленим ВМС ЗСУ тимчасовим коридором.

Кубраков зазначив, що кораблі перебувають під прапорами Ліберії та Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Нагадаємо, 18 серпня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що прохід контейнеровоза Joseph Schulte з порту в Одесі до Босфору є проривом, однак функціонування нового гуманітарного коридору передбачає усвідомлення судновласниками ризиків.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 15 вересня повідомив, що ще одне заблоковане внаслідок повномасштабного вторгнення ЗС РФ судно покинуло порт через тимчасовий коридор. Йдеться про балкер Puma.