Ліцензії на зерно: у Польщі назвали ініціативу позитивною та розглядають пропозицію України

Порти Німеччини можуть перейняти функцію контролю, яка здійснювалася на українсько-польському кордоні щодо експорту збіжжя з нашої держави.

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Польща позитивно сприймає пропозицію України щодо ліцензування сільськогосподарської продукції. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, інформує PAP.

З його слів, Польща розглядає систему сертифікації імпортного українського зерна. Це та сама пропозиція, яка була готова в п’ятницю і передбачає, що Польща та Європейський Союз, а не Україна, будуть мати останнє слово у видачі експортних ліцензій.

Роберт Телус наголосив на тому, що Польща розглядає систему сертифікації імпортного українського зерна. Імпорт зерна був би можливий, але лише за умови, що польський уряд дасть згоду на імпорт конкретного зерна до Польщі в певній кількості. Уряд у Києві видасть ліцензію своїм виробникам.

"Ми розглянемо це, якщо остаточне рішення буде за нами", – зазначив чиновник.

Наступного тижня відбудеться нарада щодо транзиту зерна через Литву. Він наголосив, що варто створити механізми які убезпечать навіть ринки Європейського Союзу та дозволять йти зерну туди, де воно має бути.

Голова Міністерства сільського господарства Польщі Роберт Телус поспілкувався онлайн з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. Український міністр сільського господарства, з його слів, запропонував передати німецькій стороні контроль над експортом зерна з України. Порти ФРН можуть перейняти функцію контролю, яка здійснювалася на українсько-польському кордоні. Це питання Варшава має намір розглянути. У найближчі тижні політики мають зустрітися віч-на-віч.

"Наша позиція тверда, коли йдеться про зерно. Зерно з України не може вплинути на польський ринок", — пояснив Телус.

Нагадаємо, 27 вересня у ВМС повідомили, що сім балкерів із зерном успішно вийшли з одеських портів новим коридором. У суден не було безпекових гарантій, оскільки російська авіація та ракетні обстріли з боку загарбників все ще становлять загрозу для українських вантажів.