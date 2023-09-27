Лицензии на зерно: в Польше назвали инициативу положительной и рассматривают предложение Украины

Порты Германии могут перенять функцию контроля, которая осуществлялась на украинско-польской границе по экспорту зерна из нашего государства.

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Польша положительно воспринимает предложение Украины относительно лицензирования сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, информирует PAP.

По его словам, Польша рассматривает систему сертификации импортного украинского зерна. Это то самое предложение, которое было готово в пятницу и предусматривает, что Польша и Европейский Союз, а не Украина, будут иметь последнее слово в выдаче экспортных лицензий.

Роберт Телус отметил, что Польша рассматривает систему сертификации импортного украинского зерна. Импорт зерна был бы возможен, но только при условии, что польское правительство даст согласие на импорт конкретного зерна в Польшу в определенном количестве. Правительство в Киеве выдаст лицензию своим производителям.

"Мы рассмотрим это, если окончательное решение будет за нами", — отметил чиновник.

На следующей неделе состоится совещание по транзиту зерна через Литву. Он отметил, что следует создать механизмы, которые обезопасят даже рынки Европейского Союза и позволят идти зерну туда, где оно должно быть.

Глава Министерства сельского хозяйства Польши Роберт Телус пообщался онлайн с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским. Украинский министр сельского хозяйства, по его словам, предложил передать немецкой стороне контроль над экспортом зерна из Украины. Порты ФРГ могут перенять функцию контроля, которая осуществлялась на украинско-польской границе. Этот вопрос Варшава намерена рассмотреть. В ближайшие недели политики должны встретиться с глазу на глаз.

"Наша позиция твердая, когда речь идет о зерне. Зерно из Украины не может повлиять на польский рынок", — пояснил Телус.

Напомним, 27 сентября в ВМС сообщили, что семь балкеров с зерном успешно вышли из одесских портов по новому коридору. У судов не было гарантий безопасности, поскольку российская авиация и ракетные обстрелы со стороны захватчиков все еще представляют угрозу для украинских грузов.