На предприятие "Київзеленбуд" пришли с обысками: что известно

В коммунальном объединении заверили, что готовы предоставить все необходимые документы и сотрудничать со следствием. В то же время, это уже не первый подобный случай.

Правоохранители проводят обыски в офисе "Київзеленбуд". Чиновников коммунального предприятия подозревают в хищении бюджетных денег во время реконструкции и содержания зеленых насаждений на территории столицы. Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.

Работники Подольской окружной прокуратуры проверяют деятельность подрядных организаций.

"КО "Київзеленбуд" предоставляет все необходимые имеющиеся документы и всячески способствует полному и всестороннему расследованию в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке", — заявили сотрудники "Київзеленбуд".

Предприятие уже попадало в скандалы со взятками и умышленным уклонением от уплаты налогов.

Скандальный "Київзеленбуд": какие обвинения чиновникам выдвигались ранее

В августе 2023 года продолжались обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Київзеленбуд". Чиновников подозревали в хищении бюджетных денег при реконструкции и содержании зеленых насаждений на территории Киева.

12 января 2022 года чиновника из "Київзеленбуд" задержали с 1,7 млн гривен наличных. Тогда ГБР разоблачило масштабную схему хищения средств Киевской городской администрации для оплаты работ по капремонту парков и скверов и устройства объектов благоустройства столицы.

А в мае 2021 года по делам об умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 млн гривен прокуратура обыскала "Київзеленбуд" и "Київавтодор".