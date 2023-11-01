СБУ проводит обыски у мэра Ужгорода Андреева из-за выезда мужчин из Украины, — СМИ

Обыски у градоначальника Богдана Андреева подтверждают сразу несколько источников журналистов. В СБУ официально не комментировали эту информацию.

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Служба безопасности Украины (СБУ) 1 ноября проводит обыски в городском совете и кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева. Об этом сообщает в своем телеграм-канале журналист издания Zaxid.net Виталий Глагола.

Как подтвердил источник издания "РБК-Украина", СБУ проводит обыски в рамках следствия о вероятной причастности местных депутатов и должностных лиц к незаконному выезду из Украины мужчин во время военного положения.

"СБУ документируется противоправной деятельностью отдельных депутатов и госслужащих Ужгородского городского совета касательно незаконного пересечения ими государственной границы Украины", — написал Глагола.

Обыски в кабинете мэра Ужгорода и горсовете также подтверждает "Суспільне.Ужгород" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Незаконный выезд за границу — последние новости

Напомним, что сегодня, 1 ноября, сотрудники СБУ совместно с ГБР пришли с обысками к народному депутату Александру Дубинскому и его сообщникам. Правоохранители проверяют причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины. Однако связаны ли между собой эти обыски с мероприятиями в Ужгороде, неизвестно.

Кроме того, ранее, летом этого года, в Закарпатской области правоохранители открыли уголовное производство по факту пересечения государственной границы Украины экс-мэром Рахова Виктором Медвидем. В СМИ писали, что Медвидь, который в то время еще занимал пост мэра, 30 июня уехал в командировку в румынскую коммуну Бистра и не вернулся. В полиции квалифицировали его действия как незаконную переправку через госграницу Украины. В августе Виктор Медвидь досрочно сложил полномочия из-за "раздражения власти".

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Напомним, в конце августа в Одессе задержали сотрудника ВВК и его сообщников, которые способствовали незаконной переправке мужчин через границу Украины. Уклонистам изготавливали документы, которые помогали избегать призыва на военную службу. За такие услуги мужчины платили 10 тысяч долларов.

Также 27 октября правоохранители разоблачили еще две схемы побега уклонистов за границу. Уклонистов вносили в базу данных как водителей транспорта фиктивных фирм, а некоторым помогали пересечь границу за пределами КПП в Черновицкой области.