СБУ проводить обшуки у мера Ужгорода Андрєєва через виїзд чоловіків з України, — ЗМІ

Обшуки у градоначальника Богдана Андрєєва підтверджують одразу кілька джерел журналістів. У СБУ офіційно не коментували цієї інформації.

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Служба безпеки України (СБУ) 1 листопада проводить обшуки в міській раді та кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі журналіст видання Zaxid.net Віталій Глагола.

Як підтвердило джерело видання "РБК-Україна", СБУ проводить обшуки в межах слідства про ймовірну причетність місцевих депутатів і посадовців до незаконного виїзду з України чоловіків під час воєнного стану.

"СБУ документується протиправною діяльністю окремих депутатів та держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України", — написав Глагола.

Обшуки в кабінеті мера Ужгорода та міськраді також підтверджує "Суспільне.Ужгород" із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Незаконний виїзд за кордон — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 1 листопада, співробітники СБУ спільно з ДБР прийшли з обшуками до народного депутата Олександра Дубінського та його спільників. Правоохоронці перевіряють причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України. Однак чи пов'язані між собою ці обшуки із заходами в Ужгороді, невідомо.

Крім того, раніше, влітку цьогоріч, у Закарпатській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перетину державного кордону України ексмером Рахова Віктором Медвідьом. У ЗМІ писали, що Медвідь, який на той час ще обіймав посаду мера, 30 червня поїхав у відрядження до румунської комуни Бістра і не повернувся. У поліції кваліфікували його дії як незаконне переправлення через держкордон України. У серпні Віктор Медвідь достроково склав повноваження через "роздратування влади".

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На Одещині чоловік намагався прорвати кордон і вивезти ухилянтів у Придністров'я (відео)

Нагадаємо, наприкінці серпня в Одесі затримали співробітника ВЛК та його спільників, які сприяли незаконному переправленню чоловіків через кордон України. Ухилянтам виготовляли документи, які допомагали уникати призову на військову службу. За такі послуги чоловіки платили 10 тисяч доларів.

Також 27 жовтня правоохоронці викрили ще дві схеми втечі ухилянтів за кордон. Ухилянтів вносили до бази даних як водіїв транспорту фіктивних фірм, а деяким допомагали перетнути кордон за межами КПП у Чернівецькій області.