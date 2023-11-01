"Не сдержала агрессию": украинка избила трех сотрудников полиции

У женщины дома пытались провести обыск, когда она напала на правоохранителей. От ее рук пострадали капитан, старший лейтенант и подполковник полиции.

Украинка избила трех полицейских у себя дома. Об этом известно из постановления Ковельского горрайонного суда Волынской области от 28 октября, обнародованного в госреестре.

Уроженку поселка Ратно задержали накануне. По данным суда, 27 октября у нее дома проводили обыск, и женщина оказала активное сопротивление. В результате ей удалось нанести "телесные повреждения" капитану, старшему лейтенанту и подполковнику полиции.

"Лицо проявило высокую степень неконтролируемой агрессии к потерпевшим, в том числе связанной с применением физического насилия. Среди потерпевших есть женщина, и это обстоятельство не сдержало агрессию подозреваемой", — указано в постановлении.

В суде подозревают, что украинка "не удержится от соблазна" и попытается незаконно оказывать давление на правоохранителей, которые пострадали, и свидетелей.

"Нужно время для того, чтобы подозреваемая осознала неправомерность своего поведения, вред, который она наносит своим поведением, в том числе сама себе. Подозреваемая в условиях, которые сейчас есть в стране, имеет возможность скрываться от следствия и суда, в том числе за рубежом", — объяснили в суде.

Суд избрал для женщины меру пресечения — домашний арест до 26 декабря. Теперь она должна находиться дома с 22 до 6 часов ежедневно. Также ее обязали сдать загранпаспорт.

Почему у уроженки Ратного проводили обыск и кто она, из документа не известно.

Напомним, в Днепре родилась девочка-богатырь, которая побила все весовые рекорды. Малышка весила 6 килограммов.

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