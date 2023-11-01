Побила все весовые рекорды: в Днепре женщина родила девочку-богатыря

Из-за болезни женщина на протяжении всей беременности находилась под пристальным наблюдением медиков. Роды, на которых также присутствовал отец ребенка, прошли благополучно.

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В больнице Днепра женщина родила девочку-богатырку. Младенец появился на свет с рекордным весом — 6 кг. Об этом сообщает издание "Днепр. инфо".

Как рассказали врачи, мать девочки болеет инсулинозависимым сахарным диабетом, а беременность сопровождалась многоводием. Именно заболевание женщины повлияло на то, что младенец родился с такими рекордными показателями.

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"В стенах нашего отделения снова произошло большое счастье. И счастье это оказалось буквально большим — ребенок родился 60 см ростом и 6000г весом" — рассказала врач Ирина.

Из-за болезни женщина на протяжении всей беременности находилась под пристальным наблюдением медиков.

Роды, на которых также присутствовал отец ребенка, прошли благополучно. И мама, и младенец чувствуют себя хорошо.

Малыши-рекордсмены в Украине:

30 августа 2023 года в Ровно родился мальчик весом 6 330 г и ростом 65 см.

27 января 2022 года в Первомайском на Харьковщине на свет появилась девочка весом 5 кг 160 г.

28 сентября 2021 года в роддоме в Сарнах родился мальчик-богатырь весом 5230 граммов и ростом — 56 сантиметров.

13 августа 2019 года в Ровно родился мальчик весом 5 килограммов 150 граммов.

24 декабря 2014 года в Тернопольской области родился самый тяжелый мальчик в Украине Даниил Ючук. Вес украинского богатыря составлял 6 килограммов 800 граммов.

Напомним, что на Закарпатье медики приняли третьи роды 16-летней роженицы в машине "скорой".

Ранее сообщалось, что в Польше задержали пару украинцев, у которых на балконе в пакете нашли тело младенца.