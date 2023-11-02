"Исчез в воде": в Полтавской области молния попала в каноэ с подростком (фото)
По данным следствия, непогода застала группу из 5 человек на водоеме. Они приняли решение возвращаться к берегу, после чего последовал удар. Спасатели продолжают поиски несовершеннолетнего.
Правоохранители выясняют обстоятельства исчезновения несовершеннолетнего подростка на водоеме в населенном пункте Горишние Плавни. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области 1 ноября.
Органы здравоохранения обратились к полицейским после того, как во время непогоды на затоке "Барбара" молния попала в учебную группу местного яхт-клуба.
В тот момент происходила тренировка на каноэ и группа из 5 человек приняла решения вернуться к берегу из-за ухудшения погодных условий.
"В это время в каноэ, в котором находился несовершеннолетний, 2007 года рождения, попала молния. В результате попадания молнии несовершеннолетний исчез в воде", — говорится в сообщении.
На место прибыли поисковые группы, которые и проводят необходимые мероприятия. Также там присутствуют водные полицейские, сотрудники ГСЧС, муниципальная стража и общественность.
Все выше перечисленные лица содействуют в поисках мальчика не только на воде, но и на берегу, куда он мог выбраться после попадания молнии. По состоянию на 22:06 по киевскому времени подросток найден не был.
Следственное подразделение полиции под руководством Горишнеплавновского отдела Кременчугской окружной прокуратуры внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 27 июня сообщалось, что в России молния убила крымчанина, когда он бежал по дороге. Удар пришелся прямо в голову и от полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте.