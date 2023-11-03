Вывозил уклонистов из Украины: Дубинскому сообщили о новом подозрении, — СБУ (фото)
По данным следствия, для реализации сделки народный депутат Александр Дубинский использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" в качестве волонтеров.
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований собрали доказательную базу на действующего народного депутата, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как заявили в издании "Гордон", речь идет о народном депутате Александре Дубинском.
"Ему поставлено в известность о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу)", — говорится в сообщении СБУ.
Также сообщено о подозрении бывшему помощнику этого нардепа, который сейчас работает директором общественной организации "Медиаоборона".
По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.
Для реализации сделки народный депутат использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" в качестве волонтеров.
Установлено, что часть документов, необходимых для побега "клиента" за пределы Украины, народный депутат хранил у своего экспомощника – депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также директора подконтрольной общественной организации.
Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли:
▪️ флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;
▪️ печати, письма, договоры и другие документы, которые использовали для внесения недостоверных сведений в систему "Путь".
В настоящее время директору привлеченной общественной организации также доложено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).
Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы.
Напомним, что Государственное бюро расследований опубликовало аудиозапись в рамках расследования дела о незаконной переправке гражданина через границу, связанного с делом нардепа Александра Дубинского.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский зарегистрировал законопроект относительно мобилизации чиновников и депутатов.
А 9 августа народный депутат Александр Дубинский получил подозрение от генерального прокурора из-за своего выезда за границу. Депутата подозревают во внесении должностным лицом ложных данных в официальные документы для дальнейшего выезда за границу якобы для сопровождения больного отца.
Ранее сообщалось, что 3 августа в СБУ проинформировали, что совместно с ГБР проводят обыски у одного из народных депутатов. В СМИ писали, что речь идет о Дубинском. По данным следствия, парламентарий совершал поездку за пределы Украины, якобы для сопровождения на лечение за границей своего отца. Однако оказалось, что отец депутата выезжал и возвращался самостоятельно, без фактического сопровождения сына.