"Выезжать надо автотранспортом": ГБР опубликовало аудиозапись по делу Дубинского (видео)

По информации следствия, нардеп в сговоре с другими лицами организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены.

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Государственное бюро расследований опубликовало аудиозапись в рамках расследования дела о незаконной переправке гражданина через границу, связанного с делом нардепа. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным издания "УП", речь идет о народном депутате Александре Дубинском.

"Аудиозапись, на которой народный депутат инструктирует родственника своей сожительницы, как оформить выезд за границу через подконтрольную ему общественную организацию", — говорится в сообщении ГБР.

По данным следствия, депутат в сговоре с другими участниками организовал нелегальное пересечение границы для брата своей сожительницы.

Разрешение на выезд родственник получил по заказу Вышгородской районной военной администрации на основании ходатайства общественной организации "Медиаоборона".

Оказалось, что в действительности мужчине по указанию Дубинского предстояло прибыть в Кишинев, где он должен был ожидать дальнейших инструкций относительно перевозки личного эксклюзивного автомобиля (согласно информации из источника УП, речь идет о Toyota Land Cruiser 200) представителя народа с международного аэропорта Кишинева в столицу Австрии, Вену.

Напомним, что депутат Верховной Рады Александр Дубинский зарегистрировал законопроект относительно мобилизации чиновников и депутатов.

А 9 августа народный депутат Александр Дубинский получил подозрение от генерального прокурора из-за своего выезда за границу. Депутата подозревают во внесении должностным лицом ложных данных в официальные документы для дальнейшего выезда за границу якобы для сопровождения больного отца.

Ранее сообщалось, что 3 августа в СБУ проинформировали, что совместно с ГБР проводят обыски у одного из народных депутатов. В СМИ писали, что речь идет о Дубинском. По данным следствия, парламентарий совершал поездку за пределы Украины, якобы для сопровождения на лечение за границей своего отца. Однако оказалось, что отец депутата выезжал и возвращался самостоятельно, без фактического сопровождения сына.