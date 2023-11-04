"Продолжит службу в Минобороны": Умеров объяснил увольнение экс-командующего ССО Хоренко

По словам министра обороны Рустема Умерова, кадровое решение относительно командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко было принято лично им.

Недавно уволенный Виктор Хоренко продлит службу в Министерстве обороны Украины. Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил на Facebook.

"Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение относительно командующего Сил специальных операций ВСУ. Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определенном направлении, он продолжит службу в Министерстве обороны Украины. Дополнительно комментировать причины и предпосылки смены руководящих военных должностей под время войны — давать основания врагу ослаблять Украину", — написал Умеров.

Пост Рустема Умерова

Что известно про увольнение Хоренко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. В Офисе президента объяснили, что кадровое изменение произошло по представлению министра обороны Рустема Умерова.

В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что генерал Хоренко "продолжит выполнять специальные задачи в составе ГУР МО Украины".

Сам экс-командующий ССО также прокомментировал свое увольнение. Он рассказал, что не знает причин отставки и узнал о ней из СМИ.