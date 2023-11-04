"По представлению министра Умерова": стали известны детали увольнения командующего ССО Хоренко

Командующего ССО ВСУ Виктора Хоренко уволили, по его словам, неожиданно и без предупреждений. В Офисе президента ответили, что соответствующее представление Владимир Зеленский получил от главы Минобороны.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. В Офисе президента объяснили, что кадровое изменение произошло по представлению министра обороны Рустема Умерова. Об этом 4 ноября сообщили в издании "Украинская правда".

"Согласно закону Украины о национальной безопасности, командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины. Такое представление было получено Офисом президента согласно действующему законодательству", — сказал журналистам заместитель руководителя ОП Роман Машовец.

В СМИ отметили, что соответствующая формулировка содержится в пункте 5 статьи 16 закона "О национальной безопасности Украины".

Увольнение Виктора Хоренко: что уже известно

Виктор Хоренко был командующим ССО ВСУ с 25 июля 2022 года. Он заменил на посту Сергея Галагая, который возглавлял Силы спецопераций с 2020 года.

3 ноября президент Владимир Зеленский уволил Хоренко и назначил на его место Сергея Лупанчука.

В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что генерал Хоренко "продолжит выполнять специальные задачи в составе ГУР МО Украины".

Сам экс-командующий ССО также прокомментировал свое увольнение. Он рассказал, что не знает причин отставки и узнал о ней из СМИ.