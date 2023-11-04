"За поданням міністра Умєрова": стали відомі деталі звільнення командувача ССО Хоренка

Командувача ССО ЗСУ Віктора Хоренка звільнили, з його слів, несподівано та без попереджень. В Офісі президента відповіли, що відповідне подання Володимир Зеленський отримав від голови Міноборони.

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Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка. В Офісі президента пояснили, що кадрова зміна сталася за поданням міністра оборони Рустема Умєрова. Про це 4 листопада повідомили у виданні "Українська правда".

"Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України. Таке подання було отримано Офісом президента згідно з чинним законодавством", — сказав журналістам заступник керівника ОП Роман Машовець.

У ЗМІ зазначили, що відповідне формулювання міститься в пункті 5 статті 16 закону "Про національну безпеку України".

Звільнення Віктора Хоренка: що вже відомо

Віктор Хоренко був командувачем ССО ЗСУ з 25 липня 2022 року. Він замінив на посаді Сергія Галагая, який очолював Сили спецоперацій з 2020 року.

3 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Хоренка та призначив на його місце Сергія Лупанчука.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що генерал Хоренко "продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України".

Сам екскомандувач ССО також прокоментував своє звільнення. Він розповів, що не знає причин відставки та дізнався про неї зі ЗМІ.