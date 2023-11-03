"Не розумію, що сталося": екскомандувач ССО Хоренко дізнався про своє звільнення зі ЗМІ (відео)

За словами генерал-майора Віктора Хоренка, після звільнення Валерій Залужний викликав його і питав, чи в курсі він ситуації. Генерал-майор відповів негативно.

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Причини відставки генерал-майора Віктора Хоренка з посади командувача Сил спецоперацій поки що залишаються невідомими, і головнокомандувач Збройних Сил України, Валерій Залужний, не виносив подання про його звільнення. Про це повідомив сам Хоренко в ефірі ток-шоу УП.

Причини особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем (Валерієм Залужним), який також пояснити мені цього не зміг. Головком мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося", — сказав він.

Хоренко зазначив, що Валерій Залужний запросив його на бесіду і поставив запитання, чи знає він про поточну ситуацію. Генерал-майор відповів, що не обізнаний.

Що стосується його подальшої долі, Хоренко також не має інформації. Він лише наголосив на своєму рішенні зробити все можливе для досягнення перемоги України.

На запитання про те, чи намагався Хоренко зв'язатися з Офісом Президента для з'ясування ситуації, він заявив, що не має доступу до таких контактів.

"Особи, відповідальні за комунікацію зі Збройними силами, Силами оборони, мені на цей час такої інформації не дали", — додав військовий.

Хоренко наголосив, що Сили спецоперацій активно діють на різних ділянках лінії фронту і мають плани проведення низки операцій, включно з діями на Авдіївському напрямку.

За словами офіцера, від Залужного він почув, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає.

Коли йому поставили запитання про те, чи був у нього якийсь конфлікт з Офісом Президента або ким-небудь із командування, генерал-майор відповів, що не коментуватиме це запитання.

Що сказав Зеленський?

У своєму вечірньому зверненні 3 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент.

"Генерал Віктор Хоренко, який командував Силами Спеціальних Операцій, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 3 листопада підписав два укази, якими змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Відсьогодні новим командувачем стане Сергій Лупанчук. Відповідні Укази опублікувала пресслужба глави держави.