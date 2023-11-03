"Не понимаю, что произошло": экс-командующий ССО Хоренко узнал о своем увольнении из СМИ (видео)

По словам генерал-майора Виктора Хоренко, после увольнения Валерий Залужный вызвал его и спрашивал, в курсе ли он ситуации. Генерал-майор ответил отрицательно.

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Причины отставки генерал-майора Виктора Хоренко с поста командующего Силами спецопераций пока остаются неизвестными, и главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, Валерий Залужный, не выносил представления о его увольнении. Об этом сообщил сам Хоренко в эфире ток-шоу УП.

Причины лично не знаю. Скажу так, узнал об этом из средств массовой информации. Общался с главнокомандующим (Валерием Залужным), который также объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", — сказал он.

Хоренко отметил, что Валерий Залужный пригласил его на беседу и задал вопрос, знает ли он о текущей ситуации. Генерал-майор ответил, что не осведомлен.

Что касается его дальнейшей судьбы, Хоренко также не имеет информации. Он только подчеркнул свое решение сделать все возможное для достижения победы Украины.

На вопрос о том, пытался ли Хоренко связаться с Офисом Президента для выяснения ситуации, он заявил, что не имеет доступа к таким контактам.

"Лица, ответственные за коммуникацию с Вооруженными силами, Силами обороны, мне в настоящее время такой информации не дали", — добавил военный.

Хоренко подчеркнул, что Силы спецопераций активно действуют в различных участках линии фронта и имеют планы проведения ряда операций, включая действия на Авдеевском направлении.

По словам офицера, от Залужного он услышал, что вопросов или претензий к нему по выполнению боевых задач нет.

Когда ему задали вопрос о том, был ли у него какой-либо конфликт с Офисом Президента или кем-либо из командования, генерал-майор ответил, что не будет комментировать этот вопрос.

Что сказал Зеленский?

В своем вечернем обращении 3 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент.

"Генерал Виктор Хоренко, командовавший Силами Специальных Операций, продолжит выполнять специальные задания в составе ГУР МО Украины", — отметил Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября подписал два указа, которыми сменил командующего Сил специальных операций ВСУ. С сегодняшнего дня новым командующим станет Сергей Лупанчук. Соответствующие Указы опубликовала пресс-служба главы государства.