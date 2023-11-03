Лупанчук вместо Хоренко: Зеленский назначил нового командующего ССО ВСУ

Новым командующим Сил спецопераций станет человек, детали биографии которого пока не известны общественности. Тем временем его предшественник Хоренко на днях рассказал о работе спецназовцев во время обороны "Азовстали".

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Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября подписал два указа, которыми сменил командующего Сил специальных операций ВСУ. С сегодняшнего дня новым командующим станет Сергей Лупанчук. Соответствующие Указы опубликовала пресс-служба главы государства.

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Президент подписал два Указа — №727/2023 и №728/2023. В первом — решение об увольнении генерал-майора Виктора Хоренко с должности командующего ССО ВСУ. Во втором — решение о назначении полковника Лупанчука командующим ССО.

Указ №727/2023 Зеленского относительно Хоренко Фото: Скриншот Указ №728/2023 Зеленского относительно Лупанчука Фото: Скриншот

Решение Президента — детали

Отметим, в сети не отыскалась информация о деталях биографии полковника ВСУ Сергея Лупанчука. Зато есть краткая биография Хоренко.

Виктор Хоренко возглавлял ССО ВСУ с 25 июля 2022 года. В конце октября военный рассказал о деталях боев на "Азовстали", когда на помощь защитникам отправляли вертолеты.

Предшественником Хоренко был Сергей Галагай, который руководил Силами спецопераций с 2020 по 2022 гг., после смещения стал заместителем своего преемника. Пока нет информации относительно того, на какую новую должность перевели экс-командира, уволенного с должности 3 ноября.

Отметим, в начале ноября издание The Time опубликовало статью, в которой журналист рассказал о ситуации в окружении Зеленского и о возможных изменениях в командовании армии. В частности, указывалось, что ожидается отстранение одного министра и одного командующего. Причина отстранения командующего — "слишком медленное" контрнаступление ВСУ.

После статьи The Times вышла статья в The Economist, написанная Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Генерал ВСУ описал текущую расстановку сил на фронте и рассказал, что нужно Украине, чтобы переломить ситуацию на войне с РФ.

Напоминаем, военный обозреватель проанализировал различные типы ракет ATACMS, которые есть в арсенале Пентагона, и сделал вывод, чем они могут стать полезными Украине. Между тем представитель ГУР Минобороны рассказал о БПЛА "Изделие-54" и "Изделие-53", которые выпускаются в России.