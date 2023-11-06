В Запорожье рэкетиры пытались "отжать" бизнес пассажирских перевозок, — СБУ (видео)

По информации следствия, злоумышленники заставляли владельцев бизнеса платить "дань", а в случае несогласия угрожали отрезать конечности пальцы и уши

Украинская служба безопасности задержала рэкетиров, которые угрозами пытались "отжать" бизнес пассажирских автоперевозок в Запорожской области. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По информации следствия, злоумышленники совершали на водителей и владельцев автобусов разбойные нападения. Они угрозами требовали платить "дань", а взамен обещали не вмешиваться в работу пассажирских перевозок.

В СБУ говорят, что мужчины использовали ножи и в случае отказа угрожали насилием, поджогом автомобилей и домов. Отмечается, что одному из перевозчиков угрожали отрезать уши и пальцы, если он не согласится на условия злоумышленников.

"Таким образом злоумышленники надеялись постепенно получить полный контроль над всеми компаниями пассажирских перевозок в области, а затем расширить свое влияние на прилегающие регионы", — говорится в сообщении.

Установлено, что незаконной деятельностью занималось пять жителей Запорожья. Некоторые из них уже привлекались за тяжкие преступления ранее. Задержали злоумышленников при попытке нападения на руководителя местного автопредприятия.

В домах злоумышленников правоохранители обнаружили незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие. Также правоохранители нашли записи о потерпевших и будущих жертвах и крупные суммы наличных.

Задержанным мужчинам сообщили о подозрении в противодействии законной хозяйственной деятельности с угрозами убийства и причинениями телесных повреждений. Четверо злоумышленников уже находятся под стражей. Также относительно под стражу планируется взять пятого участника банды.

В службе безопасности отмечают, что сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, за содеянное мужчинам грозит лишение свободы.

Напомним, недавно сотрудники СБУ задержали российского агента, который трудоустроился в областную военную администрацию. Мужчина пытался выведать информацию о дислокации украинских войск и передать ее в ФСБ.

Также служба безопасности разоблачила мужчину, который готовил удары по объектам "Укрзализныци". Он разведывал информацию об узловых железнодорожных станциях и пытался определить расположение ключевых электростанций. Всю информацию он должен был передать ФСБ через анонимный почтовый ящик.