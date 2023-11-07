Смертельное ДТП в Тернопольской области: судья Лидия Квятковская умерла в больнице (фото)

По данным журналистов, виновником аварии стал сын судьи Дмитрий Квятковский, которого ранее уже задерживали за вождение в нетрезвом состоянии.

Судья Чертковского районного суда Тернопольской области Лидия Квятковская погибла в результате ДТП. Об этом стало известно из официального сайта Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Тернопольской области 6 ноября.

Коллектив ведомства выразил скорбь по поводу гибели Лидии Квятковской, проработавшей в системе правосудия 30 лет.

"Искренне сочувствуем родным и близким ей людям, всем сердцем разделяем боль тяжелой, невосполнимой потери. Светлая память будет жить в ее поступках, воспоминаниях родных, коллег, друзей…", — говорится в публикации.

Лидия Квятковская скончалась в больнице спустя неделю после аварии

По данным издания zaxid.net, Лидия Квятковская попала в серьезное ДТП, совершенное ее сыном, адвокатом Дмитрием Квятковским. По словам активистов, ранее мужчина уже садился за руль в нетрезвом состоянии, за что был задержан правоохранителями.

Спикер Национальной полиции Тернопольской области Сергей Креца в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что Лидия Квятковская скончалась в больнице от полученных травм. По его словам, у сына судьи переломы ног. Жизни мужчины и остальных потерпевших ничего не угрожает.

Напомним, 29 октября на трассе Монастыриска–Бучач–Чертков–Скала Подольская в Тернопольской области столкнулись две машины. Водитель Infiniti FX35 выехал на полосу встречного движения и врезался в Peugeot 406. 51-летний водитель Peugeot 406 скончался на месте. По словам СМИ, за рулем Infiniti FX35 был сын судьи Дмитрий К. и его мать.

Фокус также писал о том, что утром 3 ноября произошло ДТП на трассе под Житомиром. В результате ДТП погибла девушка, которую сбили посреди дороги. За рулем автомобиля мог находиться действующий народный депутат Верховной Рады.