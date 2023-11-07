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Более 130 км/ч: нардеп Николаенко, совершивший смертельное ДТП, превышал скорость, — СМИ

Ирина Игнатова
Нардеп Андрей Николаенко может оказаться под стражей без права внесения залога

По информации журналистов, за 40 минут до аварии депутата Верховной Рады Андрея Николаенко оштрафовали за езду со скоростью 162 км/ч.

Нардеп от партии "Батьківщина" Андрей Николаенко, под колесами автомобиля которого на Житомирской трассе погибла 18-летняя девушка, ехал более 130 км/ч. Прокуратура будет ходатайствовать о заключении нардепа под стражу без права внесения залога. Об этом сообщили "Українські Новини" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Есть понимание, сколько он ехал, потому что был проведен следственный эксперимент. Сейчас можно говорить, что это более 130 км/ч. Экспертиза установит точную скорость", – рассказал источник.

По информации, полученной изданием, сегодня, 7 ноября, состоится заседание суда об избрании меры пресечения Николаенко. Офис Генпрокурора уже сообщил народному депутату о подозрении.

Журналисты также выяснили, что за 40 минут до смертельной аварии, автомобиль, которым управлял нардеп, попал на дорожные камеры в 63 км от места ДТП. Система фиксации нарушений зафиксировала скорость 162 км/ч и сгенерировала штраф в размере 340 гривен.

Сообщается, что на участке трассы Киев-Чоп в районе села Новогородецкое под Житомиром установлено ограничение скорости в 110 км/ч.

Согласно информации, собранной журналистами из открытых источников МВД, за период с апреля по октябрь 2023 года, за автомобилем Mercedes-Benz GLE 300D, которым в момент ДТП управлял Андрей Николаенко, зафиксировано 9 случаев превышения скорости.

Владельцем автомобиля, стоимость которого оценивается от 3 млн гривен, является гражданская жена Николаенко Екатерина Вайдыч. Mercedes-Benz GLE 300D 2023 года выпуска Вайдыч приобрела около двух месяцев назад.

Напомним, ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка произошло утром 3 ноября на трассе под Житомиром. За рулем автомобиля находился народный депутат Андрей Николаенко.

Также Фокус писал, что нардеп Николаенко подтвердил информацию о смертельном ДТП с его участием. Он пояснил, что не нарушал правил дорожного движения и был трезвым.