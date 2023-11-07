В Виннице задержали депутата ОПЗЖ, который занимался рэкетом (фото)

Мужчина вместе с сообщниками работал под руководством местного криминального авторитета. Он требовал у предпринимателей "дань", а в случае отказа угрожал расправой.

Работники украинской службы безопасности задержала винницкого депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", который под руководством криминального авторитета занимался рэкетом. Об этом сообщают в СБУ.

Отмечается, что депутат действовал вместе с двумя сообщниками — работниками Муниципальной стражи городского совета. Они, под руководством местного криминального авторитета, занимались рэкетом аграрного бизнеса. Подозреваемые требовали у предпринимателей "дань". В случае отказа они угрожали владельцам бизнеса насилием и уничтожением имущества.

Также служба безопасности задокументировала факт вымогательства с руководителя одной из агрокомпаний "долга" в размере 9 тыс. долларов.

"Рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой, а также уничтожением сельхозтехники предприятия, если он не согласится оплатить "долг", — говорится в сообщении.

Задержали злоумышленников в Виннице. Во время обысков у депутата обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, а у других участников схемы — деньги и записи "должников".

В Виннице задержали за рэкетирство депутата ОПЗЖ Фото: СБУ В Виннице задержали за рэкетирство депутата ОПЗЖ Фото: СБУ В Виннице задержали за рэкетирство депутата ОПЗЖ Фото: СБУ В Виннице задержали за рэкетирство депутата ОПЗЖ Фото: СБУ В Виннице задержали за рэкетирство депутата ОПЗЖ Фото: СБУ

Всем участникам криминальной группировки сообщили о подозрении в вымогательстве. По информации СБУ, депутат и двое его сообщников находятся под стражей. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также отмечается, что проверяется причастность мужчин к совершению других преступлений на территории Винницкой области.

Правоохранители не уточняют имя депутата, впрочем, по информации местных СМИ вероятно речь идет о 34-летнем депутате 8 созыва Винницкого областного совета Руслана Траплю. По данным аналитической системы Youcontrol, подозреваемый также является директором Немировского кирпичного завода и ООО "Винситибуд". Кроме того, до февраля 2022 года был директором компании "Грин Энерджи Винница".

Информация с сайта Винницкого районного совета

Напомним, на днях СБУ задержали бывшего депутата Николаевского районного совета, который планировал создать "Николаевскую народную республику". После создания республики мужчина должен был публично обратиться к Путину с просьбой присоединить регион к России.

Также в начале ноября в Запорожье задержали российского агента, который устроился на работу в Запорожскую ОВА. Злоумышленник пытался выведать для врага информацию о дислокации украинских войск. Мужчина сам обратился к оккупантам и предложил свою помощь в войне.