В Виннице задержали депутата ОПЗЖ, который занимался рэкетом (фото)
Мужчина вместе с сообщниками работал под руководством местного криминального авторитета. Он требовал у предпринимателей "дань", а в случае отказа угрожал расправой.
Работники украинской службы безопасности задержала винницкого депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", который под руководством криминального авторитета занимался рэкетом. Об этом сообщают в СБУ.
Отмечается, что депутат действовал вместе с двумя сообщниками — работниками Муниципальной стражи городского совета. Они, под руководством местного криминального авторитета, занимались рэкетом аграрного бизнеса. Подозреваемые требовали у предпринимателей "дань". В случае отказа они угрожали владельцам бизнеса насилием и уничтожением имущества.
Также служба безопасности задокументировала факт вымогательства с руководителя одной из агрокомпаний "долга" в размере 9 тыс. долларов.
"Рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой, а также уничтожением сельхозтехники предприятия, если он не согласится оплатить "долг", — говорится в сообщении.
Задержали злоумышленников в Виннице. Во время обысков у депутата обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, а у других участников схемы — деньги и записи "должников".
Всем участникам криминальной группировки сообщили о подозрении в вымогательстве. По информации СБУ, депутат и двое его сообщников находятся под стражей. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также отмечается, что проверяется причастность мужчин к совершению других преступлений на территории Винницкой области.
Правоохранители не уточняют имя депутата, впрочем, по информации местных СМИ вероятно речь идет о 34-летнем депутате 8 созыва Винницкого областного совета Руслана Траплю. По данным аналитической системы Youcontrol, подозреваемый также является директором Немировского кирпичного завода и ООО "Винситибуд". Кроме того, до февраля 2022 года был директором компании "Грин Энерджи Винница".
Напомним, на днях СБУ задержали бывшего депутата Николаевского районного совета, который планировал создать "Николаевскую народную республику". После создания республики мужчина должен был публично обратиться к Путину с просьбой присоединить регион к России.
Также в начале ноября в Запорожье задержали российского агента, который устроился на работу в Запорожскую ОВА. Злоумышленник пытался выведать для врага информацию о дислокации украинских войск. Мужчина сам обратился к оккупантам и предложил свою помощь в войне.