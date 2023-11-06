Планировал "Николаевскую народную республику": экс-депутата посадили на 15 лет (фото)

После успешного создания так называемой республики мужчина должен был получить руководящую должность в оккупационной администрации. Также он должен был обратиться к президенту РФ о присоединении региона к России

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Бывшего депутата Николаевского городского совета, который хотел создать "Николаевскую народную республику", посадили на 15 лет в тюрьму. Об этом сообщают в пресс-службе украинской служба безопасности.

Отмечается, что мужчина начал работать на врага сразу после начала полномасштабного вторжения. Сначала он собирал информацию о дислокации украинских войск и правоохранителей. Позже ему дали разработать концепцию "Николаевской народной республики".

По информации следствия, после создания так называемой народной республики ее руководители должны были обратиться к президенту РФ с просьбой присоединить Николаевскую область к России. В случае удачного воплощения плана экс-депутат должен был возглавить руководящую должность в местной оккупационной администрации.

"Для выполнения вражеского задания предатель подготовил фейковое "обоснование" для создания так называемой "ННР", которое планировал отправить на "согласование" в Москву", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина покинул депутатство перед началом полномасштабного вторжения. После этого он возглавил кафедру в Николаевском институте права Национального университета "Одесская юридическая академия".

После захвата региона российскими военными он должен был выступить от имени местных педагогов и провозгласить создание новой республики.

Николаевский экс-депутат-предатель — что известно

По информации Офиса Генерального прокурора, бывшего депутата Николаевского городского совета задержали в апреле прошлого года. Концепцию "Николаевской народной республики", которая состояла из 11 пунктов, мужчина создавал в течение мая-июня 2022 года.

Ранее в СБУ рассказывали, что после объявления так называемой народной республики, в течение месяца регион должен был перейти на русский язык. Также предусматривались собственные "гербы, флаг и гимн". Кроме того, существовать республика должна была только в период "СВО", а дальше перейти к России.

Также в так называемой "Николаевской народной республике" должны были ввести в обращение рубли, реорганизовать образование и медицину. Между тем культура, по информации следствия, должна была работать "на принципах и фундаментах России".

Кроме того, по плану мужа украинские земли, недра, водные ресурсы, имущество и финансы должны были перейти в собственность республики. Банки с активами также должны были "национализировать".

Во время обысков у злоумышленника обнаружили переписку с представителями российской спецслужбы, российскую и советскую символику, заметки о создании и деятельности "ННР".

Обыски у экс-депутата Николаевского городского совета Фото: СБУ Обыски у экс-депутата Николаевского городского совета Фото: СБУ

Отметим, после задержания экс-депутата СМИ, со ссылкой на собственные источники в силовых органах, сообщили его фамилию. Так, сообщается, что организовать "Николаевскую народную республику" планировал вероятно экс-депутат Николаевского городского совета VI созыва от Блока Натальи Витренко "Народная оппозиция".

Также по информации СМИ Сергей Шубин уже неоднократно высказывался из-за своих взглядов. К примеру отмечается, что в 2021 году он назвал украинский язык "рвотой", а его популяризацию — насильственным навязыванием. В материалы СМИ указывается, что экс-депутат был подписан на российские паблики и часто перепостил сообщения об этнографии России.

Среди прочего, рассказывается, что преподавая в университете мужчина рассказывал своим студентам о том, что "Украина распадется", а георгиевская лента символизирует героизм.

Напомним, 3 ноября в Запорожье задержали местного жителя, который работал на врага. Мужчина устроился в Запорожскую ОВА и пытался выведать информацию о дислокации украинских войск. Злоумышленник сам обратился к оккупантам и предложил свою помощь в войне.

Также недавно в Харьковской области разоблачили владелицу салона красоты, которая сдавала информацию врагу. Женщина выспрашивала у клиентов во время услуг о перемещении и базировании ВСУ, после чего передавала информацию в ФСБ.