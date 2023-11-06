Планував "Миколаївську народну республіку": ексдепутата посадили на 15 років (фото)

Після успішного створення так званої республіки чоловік мав отримати керівну посаду в окупаційній адміністрації. Також він мав звернутися до президента РФ про приєднання регіону до Росії

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Колишнього депутата Миколаївської міської ради, який хотів створити "Миколаївську народну республіку", посадили на 15 років в тюрму. Про це повідомляють у пресслужбі української служба безпеки.

Зазначається, що чоловік почав працювати на ворога відразу після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку він збирав інформацію про дислокацію українських військ та правоохоронців. Пізніше йому дали розробити концепцію "Миколаївської народної республіки".

За інформацію слідства, після створення так званої народної республіки її очільники мали звернутися до президента РФ з проханням приєднати Миколаївщину до Росії. У разі вдалого втілення плану ексдепутат повинен був очолити керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації.

"Для виконання ворожого завдання зрадник підготував фейкове "обґрунтування" для створення так званої "МНР", яке планував відправити на "погодження" до Москви", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік покинув депутатство перед початком повномасштабного вторгнення. Після цього він очолив кафедру у Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія".

Після захоплення регіону російськими військовими він мав виступити від імені місцевих освітян та проголосити створення нової республіки.

Миколаївський ексдепутат-зрадник – що відомо

За інформацією Офісу Генерального прокурора, колишнього депутата Миколаївської міської ради затримали у квітні минулого року. Концепцію "Миколаївської народної республіки", яка складалася з 11 пунктів, чоловік створював протягом травня-червня 2022 року.

Раніше у СБУ розповідали, що після оголошення так званої народної республіки, протягом місяця регіон мав перейти на російську мову. Також передбачалися власні "герби, прапор та гімн". Окрім того, існувати республіка мала лише у період "СВО", а далі перейти до Росії.

Також у так званій "Миколаївській народній республіці" мали ввести в обіг рублі, реорганізувати освіту та медицину. Тим часом культура, за інформацією слідства, мала працювати "на принципах і фундаментах Росії".

Окрім того, за планом чоловіка українські землі, надра, водні ресурси, майно та фінанси мали перейти у власність республіки. Банки з активами також мали "націоналізувати".

Під час обшуків у зловмисника виявили листування із представниками російської спецслужби, російську та радянську символіку, нотатки про створення та діяльність "МНР".

Обшуки у екс-депутата Миколаївської міської ради Фото: СБУ Обшуки у екс-депутата Миколаївської міської ради Фото: СБУ

Зазначимо, після затримання ексдепутата ЗМІ, з посиланням на власні джерела у силових органах, повідомили його прізвище. Так, повідомляється, що організувати "Миколаївську народну республіку" планував ймовірно ексдепутат Миколаївської міської ради VI скликання від Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція".

Також за інформацією ЗМІ Сергій Шубін вже неодноразово висловлювався через свої погляди. До прикладу зазначається, що у 2021 році він назвав українську мову "блювотою", а її популяризацію – насильницьким нав’язуванням. У матеріали ЗМІ вказується, що ексдепутат був підписаний на російські пабліки та часто перепощував дописи про етнографію Росії.

Серед іншого, розповідається, що викладаючи в університеті чоловік розповідав своїм студентам про те, що "Україна розпадеться", а георгіївська стрічка символізує героїзм.

Нагадаємо, 3 листопада у Запоріжжі затримали місцевого мешканця, який працював на ворога. Чоловік влаштувався до Запорізької ОВА та намагався вивідати інформацію про дислокацію українських військ. Зловмисник сам звернувся до окупантів та запропонував свою допомогу у війні.

Також нещодавно у Харківській області викрили власницю салону краси, яка здавала інформацію ворогу. Жінка випитувала у клієнтів під час послуг про переміщення та базування ЗСУ, після чого передавала інформацію до ФСБ.